سنغافورة تسمح بسفر الأطفال إليها مع ذويهم الحاصلين على تطعيم ضد كورونا

سمحت سنغافورة للأطفال غير الحاصلين على التطعيم ضد كورونا من سن 12 عاما فأقل بالسفر إليها عبر ممرات السفر التي تشترط التطعيم طالما أنهم برفقة مسافر حاصل على التطعيم ضد الفيروس، حسبما قال وزير النقل إسواران في منشور عبر فيسبوك.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين إن هيئة الطيران المدني السنغافورية قالت في بيان منفصل عبر البريد الإلكتروني إن الأطفال سوف يحتاجون فقط إلى الخضوع لفحوص "بي.سي.آر" الخاصة بكشف الإصابة بكورونا قبل المغادرة وعند الوصول.

وأشار البيان إلى أن شرط الخضوع للفحوص سوف يستثنى منه الأطفال في سن عامين أو أقل.

وأعادت سنغافورة مؤخرا فرض بعض القيود الاجتماعية في محاولة للحد من العدد المتزايد من الإصابات اليومية التي اقتربت من 3600 حالة وتهدد بالضغط على منظومة الرعاية الصحية.

وعلى الرغم من أن 83% من السكان قد تم تطعيمهم بالكامل ، فقد كافحت الدولة للعودة إلى الحياة الطبيعية وسط مخاوف متزايدة بشأن خطة تتغير على نحو متواصل للتعايش مع الفيروس.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج، السبت، أنه من المقرر أن يتم تخفيف قيود السفر بالإضافة إلى تبسيط الرعاية الصحية مع خطة البلاد للتعايش مع فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19.

وقال لونج وفقا لما أوردته صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية، إن "البلاد ستمضى قدما مع استراتيجيتها الجديدة للتعايش مع الفيروس كما إن الوضع الطبيعي الجديد يتوقع أن يكون بعد ثلاث وستة أشهر".

وتابع قائلا "في الوقت الحالي، تتمثل الخطوة الحاسمة في تحديث العقليات بشأن الفيروس"، موضحا أن التعافي في المنزل سيصبح الحل للكثير من الأشخاص في البلاد بدءًا من الغد عدا كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم ال 50 عاما ولم يتلقوا اللقاح أو الأطفال.

وأضاف رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج أنه "كجزء من إعادة فتح البلاد سنسمح بالسفر دون الحجر الصحي إلى ثماني دول أخرى من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا اعتبارًا من أواخر هذا الشهر وكوريا الجنوبية اعتبارًا من 15 نوفمبر المقبل".