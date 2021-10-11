«شكري» يعقد مباحثات مع نظيره المجري ويوقعان عددا من الأطر التعاقدية

عقد وزير الخارجية ⁧سامح شكري‬⁩ اليوم الإثنين، خلال زيارته الحالية إلى بودابست مباحثات مع وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو.



وقال السفير احمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية- فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إن الوزيرين بحثا سُبل تعزيز التعاون الثنائي المختلفة لاسيما في المجال الاقتصادي وملف الطاقة؛ تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ومواصلة التنسيق المستمر بين البلدين.



وأضاف أن وزير الخارجية ⁧شكري‬⁩ وقع عدداً من الأطر التعاقدية مع نظيره المجري.