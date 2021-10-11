الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«شكري» يعقد مباحثات مع نظيره المجري ويوقعان عددا من الأطر التعاقدية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد وزير الخارجية ⁧سامح شكري‬⁩ اليوم الإثنين، خلال زيارته الحالية إلى بودابست مباحثات مع وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو.


وقال السفير احمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية- فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إن الوزيرين بحثا سُبل تعزيز التعاون الثنائي المختلفة لاسيما في المجال الاقتصادي وملف الطاقة؛ تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ومواصلة التنسيق المستمر بين البلدين.


وأضاف أن وزير الخارجية ⁧شكري‬⁩ وقع عدداً من الأطر التعاقدية مع نظيره المجري.

سامح شكري الخارجية وزير الخارجية والتجارة المجري

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