الإثنين 11 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استمرار أعمال التطهير ومنع انتشار الباعة الجائلين بمحيط مدارس الإسكندرية

حملات النظافة والتحميل
حملات النظافة والتحميل بمحيط المدارس

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات في الشوارع المحيطة بالمدارس وتطهير وتعقيم المدارس والاستمرار فى أعمال التجميل حول المدارس.

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حملات النظافة والتحميل بمحيط المدارس

وفي هذا الصدد شن حي شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لزيادة معدلات أعمال النظافة والتجميل، أمام المدارس، وتم رفع المخلفات أمام (كلية التربية النوعية ومدرسة كليوباترا ومدرسة خالد أبو إسماعيل بكليوباترا ومدرسة جمال حمدان بشارع العشرين ومجمع مدارس العوايد) وجميع المدارس بنطاق الحى.

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حملات النظافة والتحميل بمحيط المدارس

وواصل حى المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود أعمال رفع المخلفات والقمامة أمام وحول المدارس بنطاق الحى، مع تفريغ صناديق المخلفات من داخل المدارس،  وذلك للارتقاء بمستوى النظافة العامة وحفاظا على صحة أبنائنا الطلاب.

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حملات النظافة والتحميل بمحيط المدارس

 - رفع المخلفات وغسيل الأرصفة في حي وسط

كما شن حي وسط برئاسة رجب النقيدى حملة مكبرة برفع المخلفات وغسيل الأرصفة أمام المدارس بالتعاون مع شركة نهضة مصر أمام  مدارس امين الرافعى بمحور المحمودية ، السيد درويش  بشارع فؤاد ،ومدرسة العباسية العسكرية بمحرم بك ومدرسة نبوية موسى كما تم ازالة الاشغالات حول المدارس بنطاق الحى.

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حملات النظافة والتحميل بمحيط المدارس

وقام حى الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ، بتكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس بنطاق الحي وزيادة معدلات رفع المخلفات والقمامة ،وكذا تقليم الأشجار ورفع الاشغالات وعربات الباعة الجائلين حول المدارس.

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حملات النظافة والتحميل بمحيط المدارس

ونفذ مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف حملات تجميل حول المدارس حيث تم قص وتهذيب أشجار الفيكس،وتقليم النخيل وازالة الحشائش ورفع المخلفات بمدرسة محمد يادم الاعدادية المشتركة ومدرسة أحمد السيد درويش ومدرسة أبوصير الابتدائية ونظافة الاحواض وزراعة أحواض نباتية حول المدارس.

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حملات النظافة والتحميل بمحيط المدارس
الإسكندرية حملات النظافة تطهير وتعقيم المدارس تجميل رفع المخلفات المدارس

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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