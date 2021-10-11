زيادة إصابات والوفيات كورونا حول العالم

شهدت العديد من دول العالم زيادة يومية في عدد الإصابات والوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ففي الهند؛ أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 ألفا و132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و193 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 33 مليونا و971 ألفا و607 أشخاص، فيما يبلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 450 ألفا و782 شخصا.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة إلى جانب 28 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون و258 ألفا و959 شخصا، ويصل إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و134 وفاة.

وفي كازاخستان، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 1717 حالة إصابة جديدة في أخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 905 آلاف و641 حالة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للفيروس، فقد أعلنت وزارة الصحة في كازاخستان أن 6 ملايين و888 ألفا و423 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الثانية من اللقاح، في حين تلقى 7 ملايين و846 ألفا و324 الجرعة الأولى منه فقط.

أما منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم الإثنين تسجيل 1348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.. وسجلت العاصمة (أولان باتور) وحدها 835 إصابة من الحالات الجديدة، فيما سجلت باقي المناطق 513 إصابة.



وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 326 ألفا و738 إصابة.. وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.



وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 آلاف و291 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و674 ألفا و814 حالة، بينما بلغت حالات الوفاة 39 ألفا و660 حالة، بعد تسجيل 36 حالة وفاة جديدة.



وأوروبا، أعلنت وزارة الصحة في بلغاريا تسجيل 621 حالة إصابة جديدة، و 40 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 520 ألفا و862 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 21 ألفا و656 حالة حتى الآن.



وفي جورجيا، سجلت وزارة الصحة 1530 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات 635 ألفا و 583 حالة إصابة كما سجلت 23 حالة وفاة جديدة خلال الفترة نفسها ما رفع إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و269 حالة وفاة.

أما في أرمينيا، تم تسجيل 601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة ما رفع إجمالي الإصابات لـ 272 ألفا و957 حالة فيما تم تسجيل 26 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و575 حالة حتى الآن.

وفي كرواتيا، أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل 170 حالة إصابة جديدة في أخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 418 ألفا و28 حالة، منهم 400 ألف و965 حالة تماثلت للشفاء التام منذ بدء ظهور الجائحة في كرواتيا.

وأضافت الوزارة، أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 6 حالات وفاة مرتبطة بالفيروس التاجي، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 8 آلاف و778 حالة، بينما لا يزال هناك أكثر من 8 آلاف حالة نشطة بالفيروس حتى الآن في كرواتيا.

وفي روسيا، أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا"، تسجيل 29 ألفا و409 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 7 ملايين و 804 آلاف و774 حالة، فيما تم تسجيل 957 حالة وفاة خلال الفترة نفسها ليصل إجمالي حالات الوفيات حتى الآن 217 ألفا و372 حالة.

أما عن استراليا، فتم تسجيل 2113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 129 ألفا و567 حالة إصابة بينما تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة خلال الفترة نفسها، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 1448 حالة وفاة.