اختبار سريع مجاني لكورونا في الأماكن العامة بموسكو

أعلنت نائبة عمدة موسكو أناستاسيا راكوفا، توفير إمكانية إجراء اختبار سريع مجاني للكشف عن فيروس كورونا ابتداء من اليوم الإثنين، في الأماكن العامة ومراكز الخدمات الرسمية بالعاصمة الروسية.

وقالت راكوفا - للصحفيين - "نقدم للمواطنين آلية للاختبار الذاتي لفيروس كورونا، فقبل الذهاب لزيارة الأقارب المسنين من الأفضل أن يتحقق كل مواطن من عدم وجود أي خطر للعدوى".

وأضافت:" أن هذه الخدمة ستكون متاحة في 10 مراكز للخدمات الرسمية وفي 10 أماكن عامة أخرى، بينها المراكز التجارية ".

وتابعت:"أن النتائج الإيجابية للاختبار السريع لا تعتبر تأكيدا على الإصابة بالفيروس، ولكن في هذه الحالة سيتطلب الأمر أخذ عينات لاختبار PCR لفيروس كورونا مجانا"، مشيرة إلى أن نتائج الاختبارات السريعة تمت تجربتها في العاصمة الروسية منذ يوليو الماضي وتتفق بنسبة 85% مع نتائج اختبار PCR.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية مضاعفة عدد الإصابة بالفيروس في روسيا خلال الأسبوعين الماضيين بمقدار مرة ونصف المرة.

وفي سياق متصل، نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، ما نشرته جريدة "صن" البريطانية بشأن سرقة بلاده معادلة لقاح "أسترازينيكا" لابتكار لقاح "سبوتنيك- V".

وقال بيسكوف٬ للصحفيين اليوم : "إن هذه الجريدة ليست متخصصة في العلوم، ونتعامل مع ما تنشره على هذا الأساس".

واتهمت صحيفة «صن» البريطانية، روسيا بسرقة معادلة لقاح "أسترازينيكا"، وابتكرت على أساسه لقاح "سبوتنيك- V" ضد فيروس كورونا المستجد.