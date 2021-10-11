«الأمم المتحدة للسكان» يطلق قصص وروايات من إبداع فتيات عربيّات

يحتفل المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية باليوم الدولي للطفلة بإطلاق (بكلماتها)، وهي مجموعة من القصص والرؤى والرسومات، التي ابتكرتها لفتيات مراهقات يعشن في سياقات إنسانية في أنحاء المنطقة العربية.

ودعا المركز الإنساني الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لسوريا والدول العربية - من خلال هذه المبادرة - عدداً من الفتيات المراهقات اللائي يعشن في لبنان والأردن والعراق وفلسطين وسوريا؛ لتجربة أشكال مختلفة من التعبير عن الذات، وقد ترجم ذلك إلى مجموعة رائعة من روايات وقصص ولوحات مؤثرة.

وقال المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية الدكتور لؤي شبانة "إن الهدف من (بكلماتها) هو البناء على الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لتسليط الضوء على التحديات والاحتياجات الفريدة للفتيات المراهقات بالإضافة إلى مرونتهن المذهلة في كثير من الأحيان".

وأضاف شبانة: "من المؤسف أن البرامج الإنسانية لا تستهدف عادة الفتيات المراهقات مما يحد من فرصهن وإمكانياتهن. لذا يمنحنا مطبوعة (بكلماتها) الفرصة لسماع آرا الفتيات مباشرة والتدبر فيما صرحن به عن أحلامهن وما يجول في أذهانهن وما يشعرن به بالإضافة إلى انتصاراتهن".

في عام 2021، تستمر العديد من البلدان في المنطقة العربية في التعامل مع الآثار المترتبة على الأوضاع الإنسانية طويلة الأمد والناشئة. لقد تجاوزت أزمتي سوريا واليمن عتبة العشر سنوات، في حين أن التطورات الأخيرة في السودان ولبنان ستؤدي إلى اضطرابات إضافية في الشبكات المجتمعية، مما يعرض حياة الملايين من الأفراد وكرامتهم للخطر. وفي الوقت نفسه ، أدى تفاقم تأثير جائحة كوفيد-19 إلى ازدياد التحديات التي تواجه المجتمعات في تلك البلدان، مما أعاق الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة وفاقم مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وينقل الجزء الأول من (بكلماتها) وعنوانه - أحلامها - الروح والوعي والخيال الرائع للفتيات المراهقات حتى عندما يواجهن أصعب الأزمات. ومن هناك، ينتقل السرد إلى الجزء الثاني وعنوانه - واقعها -، ويغطي مجموعة واسعة من الموضوعات الصعبة التي تسود حياة الفتيات المراهقات في المنطقة.

والجزء الثالث والأخير - انتصاراته - حيث يسلط الضوء على بعض الإنجازات الرائعة التي حققتها الفتيات في سعيهن لإيجاد مكان لهن وسط هذه التحديات.

وتختتم المجموعة برسالة من مريم، السفيرة الافتراضية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للفتيات المراهقات في المنطقة العربية، والتي تستخلص رؤى إضافية من المراهقات في جميع أنحاء المنطقة لمزيد من التأكيد على الرسالة الشاملة ومفادها: "تتوقع الفتيات المراهقات في جميع أنحاء المنطقة الاستماع إليهن لتحقيق أحلامهن و كامل إمكاناتهن والقيام بدور رائد في معالجة المشاكل التي تحدق بهن".

وتقول مريم: "نحن جميعًا نكافح من أجل نفس الحقوق، لكي يُنظر إلينا على قدم المساواة، وأن نحظى بفرص لاختيار الحياة التي نريد أن نعيشها ومن نتزوج ومتى. كل ما نطلبه من هو أولئك الذين لديهم القرار - بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني – هو الاستماع إلينا ."