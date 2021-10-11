شركة تطلب تصريحا من «الغذاء والدواء» لاستخدام عقارها لعلاج كورونا

ذكرت شركة ميرك الأمريكية للأدوية اليوم الاثنين، أنها طلبت تصريحا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدام العقار المضاد للفيروسات الذي قامت بتطويره لعلاج كوفيد-19.

وأضافت شركة ميرك، في بيان لها ، أوردته صحيفة ذا هيل الأمريكية، إنها طلبت تصريحا للاستخدام الطارئ للعقار لعلاج الإصابة بكوفيد-19 الخفيفة إلى المعتدلة لدى البالغين المعرضين لخطر التقدم إلى كوفيد-19 الشديد أو الدخول إلى المستشفى.

ووفقا للصحيفة، أعلنت ميرك في وقت سابق من هذا الشهر أن الاختبارات أظهرت أن عقار مولنوبيرافير قلل من خطر دخول المستشفى بنسبة 50 % .

وقال روبرت ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة ميرك ، "يتطلب التأثير الاستثنائي لهذا الوباء أن نتحرك بإلحاح غير مسبوق ، وهذا ما فعلته فرقنا من خلال تقديم هذا الطلب لاستخدام مولنوبيرافير إلى إدارة الغذاء والدواء خلال 10 أيام من تلقي البيانات".

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.