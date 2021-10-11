الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: أكثر من 65% من السكان تلقوا تطعيما كاملا ضد كورونا

ألمانيا
ألمانيا

تلقى 56.3 % من السكان في ألمانيا حتى الآن تطعيما كاملا من جرعتين ضد فيروس كورونا، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الاثنين.
 

ووفقا للبيانات، تلقى 68.5 %من السكان في ألمانيا جرعة أولى، على الأقل، من لقاح مضاد لكورونا.
 

وبحسب البيانات، تلقى حتى الآن 75.8 % من جميع البالغين فوق 17 عاما في ألمانيا تطعيما كاملا ضد كورونا، بينما بلغت نسبتهم بين من تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما 37%.
 

وبلغت نسبة من تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاح بين البالغين 3ر79%، مقابل 43.2 % بين من تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما.


وتم حتى الآن إعطاء جرعة معززة لنحو مليون و21 ألفا و344 شخصا. 

ويتم تقديم الجرعات المعززة لكبار السن والمجموعات المعرضة للخطر الذين حصلوا على تطعيم كامل منذ ستة أشهر على الأقل.


واعتبارا من 7 يونيو الماضي، أصبح بإمكان أي شخص في ألمانيا يرغب في تلقي التطعيم الحصول عليه، فمع نهاية تحديد أولويات اللقاحات - التي كانت تقتصر على اللقاحات لمن بلغوا سن الستين أو تجاوزوه، وبعض المجموعات ذات الأولوية - يمكن الآن لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر تلقي جرعة لقاح مضاد لكورونا.
 

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا نهاية العام الماضي، وتم إعطاء الأولوية في بادئ الأمر لمن تجاوزوا 80 عاما، والمقيمين بدور المسنين والرعاية، والأطقم الطبية، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يزداد لديهم خطر الإصابة بأعراض شديدة من كورونا.

دخل مرسوم جديد أصدرته وزارة الصحة الألمانية اليوم الاثنين حيز التنفيذ، ويقضي بإلزام المواطنين بدفع تكاليف الاختبارات السريعة لكورونا.
 

واستثنى المرسوم من القرار الأشخاص الذين لا يمكن تطعيمهم، بما في ذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما.
 

ويأتي المرسوم تنفيذا لاتفاق الحكومة الاتحادية برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل والولايات على ضرورة إنهاء عرض الاختبارات المجانية للجميع، الذي تموله الحكومة الاتحادية منذ بداية مارس الماضي. 

وترى الحكومة أنه لم يعد على دافعي الضرائب تحمل تكاليف الاختبارات المجانية بعد أن أصبحت التطعيمات المجانية متاحة الآن للجميع.

المانيا كورونا اللقاح كوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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