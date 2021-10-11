السفير السعودي يزور الجناح المصري لهيئة الكتاب في معرض باكو

زار الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير السفير السعودي في أذربيجان الجناح المصري بمعرض باكو الدولي للكتاب الذي تشارك فيه وزارة الثقافة المصرية متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي وكان في استقباله اسامه قاسم المشرف على الجناح المصري.

وقد افتتح معرض باكو الدولي للكتاب أول أمس ويلقى الجناح المصري إقبالا كبيرا من الجمهور كما شهد زيارات مدرسية خاصة من أبناء الجاليات العربية بأذربيجان الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية داخل الجناح المصري.

ومصر تعد الدولة العربية الوحيدة التي تشارك في هذا المعرض في دورته السابعة.

وأثنى رئيس الوزراء أذربيجان على الجناح المصري المتميز وعلى الإصدارات المتنوعة المعروضة، وحصل على نسخة من كتاب «القاهرة» المترجم إهداء من الجناح.

السفير السعودي يزور الجناح المصري

ويضم الجناح أحدث إصدارات هيئة الكتاب، منها موسوعة ثروت عكاشة فنون عصر النهضة، و كلاسيكيات الادب العربى المترجمة، مثل كتاب «في الشعر الجاهلي» لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، وغيرها.

يذكر أن معرض باكو في دورته السابعة يشهد مشاركة 23 دولة، وأكثر من 400 دار نشر، ومن المقرر استمراره حتى يوم 10 أكتوبر الجاري.

السفير السعودي يزور الجناح المصري

وحضر الافتتاح ممثلًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب أسامة قاسم، المشرف على الجناح المصري بالمعرض، كما حرص على حضور الافتتاح من السفارة المصرية بباكو القنصل دعاء شحاتة، والقنصل حسام بشاري.

وفي سياق متصل تستعد مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب للمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل، وأيضا المشاركة في معرض تونس الدولي للكتاب المزمع إقامته في الفترة من 10 حتى 23 نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات العام الثقافي المصري التونسي 2021-2022.