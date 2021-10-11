الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم عن أزمة الكثافة بالمدارس: القانون يمنحنا 10% فوق النسبة المقررة

طارق شوقى
طارق شوقى

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على ما يتردد حول وجود أزمة كثافة طلابية في المدارس، وذلك عبر جروب بناء التعليم المصري.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «القانون يمنح الوزير والمحافظ نسبة مقررة قانونًا (١٠٪؜) لقبول الطلاب فوق الكثافة لتلبية احتياجات ملحة عند البعض وللتعامل مع المشكلة المزمنة الموروثة، والمعلومة لنا أجمعين في كثافات الفصول».

وأضاف الوزير:«وكما تعلم حضرتك فإن هناك الكثير من السلوكيات اللتي تحتاج مراجعة للنفس منا جميعًا، ولا أريد الخوض بها أكثر من ذلك لأنها معروفة لكل منا بوضوح».

واستكمل: «ونحن نفعل كل ما هو صحيح وقانوني ونرفض ما هو غير قانوني، وكانت الإشارة لسلوكيات يجب تقويمها مثل طلبات البعض في الاستثناء من القواعد والتدافع على المدارس وعدم الالتزام بالقواعد والضوابط وغيرها».

وجاء ذلك ردًا على أحد أولياء الأمور، الذي قال: «أمر غريب جدًا إلقاء اللوم على الوساطات فى زيادة الكثافة فى الفصول لأن الدولة تعين مسئولًا لعمل ما هو صحيح وليس ما يرضى أعضاء مجلس الشعب أو أصحاب المصالح أو المؤثرين بشكل أو بآخر لنلبى لهم طلباتهم على حساب الكثافة وعلى حساب "ما يسمى بالعدالة الاجتماعية وتساوى الأفراد أمام القانون.... ثم نلقى اللوم عليهم وكأنهم هم من يمسكون بالقلم ويوافقون على دخول الطلاب فوق الكثافة».

وانطلقت الدراسة، أمس الأحد، في 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية لما يقرب من 24 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة، بجميع مدارس محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومطروح.

وانتظمت الدراسة من يوم السبت الماضي في 12 محافظة هى: الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربى ولغات، إضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية.

مجلس الشعب جنوب سيناء السويس الدكتور طارق شوقي على مستوى الجمهورية وزير التربية والتعليم

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