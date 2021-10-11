الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأربعاء.. عبد الله حسن فى أمسية شعرية بالأوبرا

عبد الله حسن
عبد الله حسن

فى إطار النشاط الفكرى والثقافى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية؛ تعقد فى السابعة مساء الأربعاء المقبل، على المسرح الصغير، أمسية للشاعر عبد الرحمن حسن، تقدمها الإعلامية مها موسى، ويتخللها فقرات فنية لعازفة الهارب ياسمين الحربي وفرقتها.

تتضمن الأمسية مختارات من أشهر قصائده الشعرية منها احترامي، حوار مع طبيب نفسي، هتكبر عليا، صباح النصر، اللي مقالتهوش أمي، أملكيني، أخر رسالة، عزيزي أنا وغيرها.

يذكر أن الشاعر عبد الله حسن من مواليد مدينة طنطا محافظة الغربية عام 1985، حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة طنطا، تتميز أشعاره بالجرأة والحيادية والتعبير عن أحلام وطموحات أبناء جيله، كما حصل على العديد من التكريمات ولاقت إبداعاته إعجاب عدد ضخم من الشباب.

وكانت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، عزفت مساء أمس الأحد، سيمفونية إبداعية؛ احتفالا بعيدها الـ33، ضمت مجموعة من الألوان الفنية الجادة، حيث أقيمت 7 حفلات متنوعة على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

فعلى المسرح الكبير؛  كرم دافدي اسكلماني مدير المعهد الثقافي الإيطالي والمستشار الثقافي لسفارة إيطاليا بالقاهرة السوبرانو العالمية الدكتورة إيمان مصطفى المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة؛ تقديرا للتعاون المثمر مع المعهد وإسهاماتها في نشر فن الأوبرا وبمناسبة مرور 150 عامًا على تقديم أوبرا عايدة في مصر لأول مرة باعتبارها أشهر وأهم من قام بأداء دور البطولة بها وذلك خلال الحفل الذي أقيم لفرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أروكسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الإيطالى اليو أورتشيللو، ومشاركة كورال أوبرا القاهرة وإخرجه حازم طايل.

وتضمن مختارات موسيقية من أوبرا عايدة بنسختها الأولى التي قدمت عام 1872،  إلى جانب مقتطفات من أشهر الأوبرات العالمية كان منها صلاة الغروب الصقلية، التراڤاتورى، ريجوليتو لڤيردي، قوة المصير، الأميرة الغجرية  لكولمان، حلاق أشبيليه لروسيني ولابوهيم لبوتشيني.

دار الأوبرا المصرية عبد الرحمن حسن الشاعر عبد الله حسن الأمسية الدكتور مجدي صابر سيمفونية إبداعية أوبرا عايدة

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