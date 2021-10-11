ضبط سمسار بتهمة تحرير إقامات وهمية للأجانب بدار السلام

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سمسار بتهمة تحرير إقامات وهمية للأجانب بمنطقة دار السلام.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب مكتب سمسار عقارات "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة دارالسلام "له معلومات جنائية" بتحرير عقود إيجار وهمية للأجانب المنتهى إقامتهم بالبلاد بالعقار محل سكنه على خلاف الحقيقة وتوثيق تلك العقود بمكتب الشهر العقاري حتى يتمكنوا من تجديد إقامتهم بالبلاد واتخاذه من المكتب محل عمله مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع مقابل تحصله على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمكتب ملكه، وعثر بداخله على 3 عقود إيجار بأسماء أشخاص مختلفين "أجانب"- 13 صورة ضوئية لجوازات سفر خاصة بأشخاص مختلفين " أجانب"- جهاز كمبيوتر بمشتملاته- جهاز سكانر- هاتف محمول يحوى عدد كبير من الصور الضوئية لجوازات سفر خاصة بأشخاص مختلفين "أجانب" سبق قيام المتهم بتحرير عقود إيجار لهم على النحو المشار إليه).

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة مقابل تحصله على مبالغ مالية، وأضاف بقيامه بتسجيل عقود لبعض الشركات الوهمية بذات العنوان محل سكنه حتى يتمكنوا من إستخراج السجلات التجارية والبطاقات الضريبية مقابل تحصله على مبالغ مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.