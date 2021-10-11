لمتابعة مستوى النظافة.. محافظ الشرقية يجر ي زيارة مفاجئة لمدينة مشتول السوق

أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، زيارة مفاجئة لمركز ومدينة مشتول السوق لمتابعة أعمال النظافة والتجميل، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

و بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد عدد من شوارع المدينة، موجهاً محمد حجازي رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة، وإجراء الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، وتمهيد الشوارع لتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة، وكذلك رفع الاشغالات ومراجعة اللافتات والاعلانات المرخصة وغير المرخصة، وإزالة المخالف منها واتخاذ ما يلزم قانوناً حفاظاً على المال العام والمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

- متابعة حركة سيارات الأجر ة بالم واقف والتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب

و كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بمتابعة حركة سيارات الأجرة بالمواقف العمومية للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال المخالفين ، وكذلك تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس والمعاهد الأزهرية لتهيئة الجو المناسب للعاملين بقطاع التعليم.

واطمئن محافظ الشرقية من رئيس المدينة على سير انتظام العمل داخل ديوان المركز ، مشدداً على حسن إستقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم مع الإلتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وكان محافظ الشرقية، قد فاجأ العاملين بمستشفى “الزوامل” المركزي بمركز بلبيس للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى ولمتابعة إنتظام سير العمل بها.

واطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين وعمال بمواعيد العمل الرسمية والنوبتجيات المكلفين بها، وتبين تغيب 72 طبيب وإداري وممرض عن العمل، مما يؤثر على مستوى الخدمه المقدمة للمرضى، وقرر إحالتهم للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وتفقد المحافظ قسم الاستقبال، ووحدة تنظيم الأسرة، واستفسر من المرضى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، واطمئن على حالتهم الصحية، متمنياً لهم الشفاء العاجل.