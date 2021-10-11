اعتقلته المخابرات العراقية.. من هو سامي الجبوري نائب «البغدادي»؟
فجر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين مفاجأة كان قد وعد بها بالإعلان عنها، مساء أمس الأحد.
حيث أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، القبض على سامي جاسم مشرف المال لداعش خارج العراق.
وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود"، إلا أنه لم يوضح المكان".
وترصد “الدستور” في التقرير التالي ابرز المعلومات عن نائب زعيم داعش الإرهابي السابق أبو بكر البغدادي:
أبرز المعلومات
- مشرف المال في تنظيم داعش.
- نائب أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم الذي قضى عليه بضربة الامريكية وبمساعدة عراقية في سوريا قبل نحو 3 سنوات في أكتوبر 2019.
- يدعى سامي جاسم محمد جعاطة العجوز الجبوري.
- ولد في عام 1974، ويبلغ من العمر 47 عامًا.
- لديه اربعة أبناء هم عمر – سمية – آسيا – أبو بكر.
- متزوج من شكرة مطلك صالح بالإضافة إلى ثلاث إيزيديات سبيات من الموصل.
- لقب ابو آسيا وأبو عبد القادر الزبيدي، وحجي حامد.
- يعتبر أحد أهم المطلوبين دوليًا.
- مقرب من اللجنة المفوضة لإدارة التنظيم الإرهابي.
- مقرب من زعيم التنظيم الحالي عبد الله قرداش.
- شغل الجبوري مناصب قيادية وأمنية ومالية عدة داخل داعش.
- كما تولى أيضًا ما يسمى ديوان بيت المال في داعش ونائب والي دجلة.
- عام 2004 بايع تنظيم التوحيد والجهاد في بلاد الرافدين على يد أبو مصعب الزرقاوي.
- في 15/2/2005 اعتقل من قبل القوات الأمريكية وبقي في معتقل بوكا لغاية عام 2010 حيث أطلق سراحه.
- بعد إطلاق سراحه تولى مباشرة منصب المسؤول الأمني عن مناطق في صلاح الدين.
- بعد أحداث 10/6/2014 أصبح مسؤول الأمنية لولاية دجلة ثم أصبح بعد فترة نائب والي دجلة.
- انتقل إلى الشام ونصب من قبل أبو بكر البغدادي أميرًا لديوان الركاز.
- بأمر أبو بكر البغدادي أصبح نائبا له وتولى منصب أمير ديوان بيت المال الخاص بإمارة تنظيم داعش.
- بعد مقتل البغدادي استلم منصب المشرف العام ولاية الشام وإدارة الملفات المالية والاقتصادية لتنظيم داعش.