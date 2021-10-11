اعتقلته المخابرات العراقية.. من هو سامي الجبوري نائب «البغدادي»؟

فجر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين مفاجأة كان قد وعد بها بالإعلان عنها، مساء أمس الأحد.

حيث أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، القبض على سامي جاسم مشرف المال لداعش خارج العراق.



وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود"، إلا أنه لم يوضح المكان".

وترصد “الدستور” في التقرير التالي ابرز المعلومات عن نائب زعيم داعش الإرهابي السابق أبو بكر البغدادي:

أبرز المعلومات