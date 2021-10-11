الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير أسترالى: علينا تعلم كيفية التعايش مع كورونا ولا مجال لعودة الإغلاق

كورونا في أُستراليا
كورونا في أُستراليا

حث وزير الخزانة الأُسترالي جوش فريدينبرج على تعلم كيفية التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وذلك في الوقت الذي تقترب فيه نسبة التطعيم ضد الفيروس بين الأشخاص البالغين في بلاده من نسبة السبعين في المائة.


وقال الوزير الأُسترالي - في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين،"إنه لامجال للعودة إلى عمليات الاغلاق التي جرت بسبب تفشي وباء كورونا، حيث تم تخفيف القيود التي كانت مفروضة على الساحل الشرقي وسط الحملة التي تشنها أُستراليا للتصدى للموجة الثالثة من تفشي الوباء".


وأضاف "أن الوقت حان لكى يتعلم الأُستراليون كيفية التعايش مع كورونا، وأن الأمر يتطلب منا الانفتاح وليس العودة للوراء".. مؤكدا أن معدلات التطعيم تتزايد بسرعة عبر أنحاء استراليا، ونحن بحاجة إلى اعتبار عمليات الإغلاق على أنها أصبحت تمثل شيئا من الماضي، وأن يستعيد المواطنون حرياتهم ونعيد التواصل مع العالم وأن نسمح باعادة انفتاح الاقتصاد الاسترالى بطريقة آمنة".

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وائل لطفي

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