«مهندسى القاهرة» تعقد ندوة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات الطبية

عقدت نقابة مهندسي القاهرة برئاسة المهندس الاستشاري هشام أبو سنة ندوة بعنوان " الإدارة المتكاملة للمخلفات الطبية"، بحضور المهندسة زينب عفيفى أمين عام مساعد نقابة المهندسين ، واللواء مهندس محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة واللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة القاهرة.

في بداية الندوة قدم المهندس هشام أبوسنة التهنئة للحضور بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة ودعا الحضور للوقوف دقيقة تحية وإجلال وتقدير لكل من قدم روحه وضحى بالغالي والنفيس من أجل مصرنا الغالية.

وثمن أبو سنة جهود الدولة الدءوبة في تنفيذ السياسات البيئية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتوجهها غير المسبوق في تشجيع التعاون مع شركات القطاع الخاص للمشاركة في تقديم وتطوير منظومة الجمع والنقل والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات بكافة أنواعها وخاصة المخلفات الطبية الخطرة، نظرا لما تحويه تلك النفايات من ميكروبات وفيروسات وما يترتب على وجودها من أمراض خطيرة خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد وما ترتب عليه من تكدسات داخل مستشفيات العزل أو المعامل .

ووجه أبو سنة التحية والتقدير لوزارة الصحة المصرية للجهود الحثيثة المبذولة لإدارة المخلفات الطبية وآلية التخلص منها والتزامها بأقصى الاشتراطات الطبية والصحية العالمية.

وقال أبو سنة إن موضوع ندوة اليوم يأتي في إطار خطة الدولة نحو تنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات .

ولفت رئيس نقابة مهندسي القاهرة إلي أن إدارة منظومة المخلفات الطبية الخطرة جزء لا يتجزأ من المنظومة التي تهتم أولا وأخيرا بصحة المواطن المصري، أهم ثروات الدولة المصرية، بحد وصفه.

وشدد أبوسنة على ضرورة أن يتكاتف جميع قوي الدولة ومنشآتها في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع لمواجهة فيروس كورونا اللعين، مشيدا بلجنة البيئة بنقابة مهندسين القاهرة برئاسة المهندس هشام السقاري .

وفي نهاية كلمته وجه أبوسنة الشكر والتقدير لما تقوم به محافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبدالعال من جهود وأعمال متابعة بواسطة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من أجل القضاء على المخلفات الطبية والنفايات الخطرة ونقلها والتخلص منها بطريقة صحية آمنة طبقا لمواصفات واشتراطات وزارة البيئة المصرية.