محافظ أسوان يكلف وحدة «حياة كريمة» بالمرور الميداني لمتابعة المشروعات بالقرى

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة بالمرور المفاجئ غير المعلن للمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات الجارية، وذلك بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، والوقوف من أرض الواقع على الإيجابيات لتعزيزها وأيضاً السلبيات لسرعة تلافيها، و يأتي ذلك في إطار الجهود والأنشطة الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "للتطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

وتفقد أعضاء الوحدة برئاسة المهندس ناجح مصطفى مشروعات المبادرة بقرى وادي خريت وعنيبة وتوابعهم التابعة لمركز نصر النوبة، والتي ستخدم حوالى 32 ألف و 104 نسمة، وشملت الجولة بقرية وادى خريت مبنى مجمع الخدمات بنسبة تنفيذ 15 %، وأيضاً مبنى مجمع الخدمات الزراعية، و بدء أعمال الهيئة القومية لشبكات الانحدار لقرية أرمنا وعنيبة 2 ، نظرا لأن محطة المعالجة بأرمنا سوف تستقبل تصرفات الصرف الصخى لقرى إبريم وعنيبة وأرمنا ومصمص بنصر النوبة ، وأيضاً المنشية الجديدة بكوم أمبو.

كما قامت اللجنة بمتابعة الأعمال الإنشائية لمجمع المدارس الثانوي والإعدادي بقريه أرمنا بنسبة تنفيذ 15% ، بجانب تفقد أعمال الصيانة ورفع الكفاءة للمدرسة الإبتدائية بنفس القرية بنسبة تنفيذ 11 % ، بالإضافة إلى تفقد مجمع الخدمات بقرية عنيبة بنسبة تنفيذ 15 % ، وأختتمت اللجنة جولتها بتفقد الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الزراعية بعنيبة والذى وصلت فيه نسبة التنفيذ إلى 15 % أيضاً.