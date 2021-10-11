آية من القرآن الكريم تحفظك من كل شيطان رجيم.. تعرف عليها

قال الشيخ محمد أبو بكر، من علماء الأوقاف، إن هناك آية من القرآن الكريم ينبغى أن يحافظ المسلم عليها ويواظب على قراءتها باستمرار، فإنها آية عظيمة للغاية.

وأضاف في فيديو مصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" أن سيدنا أبو الدرداء والحديث موقوف عليه، قال:" من قال إذا أصبح وإذا أمسى هذه الآية كفاه الله ما أهمه صادقًا كان أو كاذبًا.

وتابع "أبو بكر": وفي رواية أخرى من يلزم هذه الآية في القراءة لم يمت هدمًا ولا حرقًا ولا غرقًا ولا ضربًا بحديدة، والرواية فيها ضعف للأمانة العلمية، كما روى الطبراني بسند فيه كلام أيضا، أن النبي علمهم هذه الآية قال أن الآية تحفظ من كل شيطان رجيم ومن كل جبار عنيد، والآية هي: " فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ".

وأشار أبو بكر إلى أن طريقة قراءة الآية في اليوم، هى 7 مرات في الصباح، و7 في المساء أيضا حيث تكفى المسلم ما أهمه.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.