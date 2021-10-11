متوسط التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم الإثنين

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة للهيئة اليوم الإثنين الموافق ١١ أكتوبر، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٩٠ دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٩٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٩٥ دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

وقالت الهيئة إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

تشغيل مكاتب الاشتراكات فترتين

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل مكاتب الاشتراكات فترتين (صباحية ومسائية)، اليوم، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، على أن يبدأ العمل الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 11 مساء، وحتى 30 من الشهر الجاري، على أن يكون العمل فترة واحدة أيام الجمع والعطلات الرسمية، من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 3 مساء.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه تم وضع اللوحات الإرشادية على شبابيك صرف الاشتراكات لتوضيح شروط استخراج الاشتراكات للطلاب.

إجراءات الصيانة للقطارات

وأكدت، في ذات الوقت، اتخاذ إجراءات الصيانة للقطارات وكذلك الإجراءات الاحترازية في التعامل مع جمهور الركاب للوقاية من فيروس كورونا.

وانطلق العام الدراسي الجديد 2021/2022، في عدد من محافظات الجمهورية، بينما تنطلق غدا الأحد، بباقي المدارس، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة بالاتفاق مع قطاع الطب الوقائي لوزارة الصحة والسكان، حافظا على الطلاب والقائمين بالعملية التعليمية على صحتهم من قدوم الموجة الرابعة بفيروس كورونا.

الإجراءات الاحترازية مع بدء العام الدراسي الجديد 2021

وشددت الوزارة، على المديريات، بتقسيم المدارس في العام الدراسي الجديد إلى فترتين لتقليل الكثافة الطلابية، بالمدارس التي تسمح بذلك على أن يتم الخروج بالفترة الأولى الساعة 11 صباحا.

وتلتزم المدارس بتخصيص، الحصة الأولى من أول يوم من العام الدراسي الجديد 2021 ، بالحديث عن انتصارات حرب أكتوبر 1973، وفقا لتعليمات الوزارة .

وشددت الوزارة، على ضرورة متابعة تنفيذ الخطة الوقائية من فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، والتأكيد على حضور الطلاب بالمدارس وتواجد المعلمين والإداريين طوال اليوم الدراسي.