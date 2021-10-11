لليوم الثاني.. استمرار البحث عن ميكروباص كوبري الساحل والغموض يسيطر على الحادث

تواصل قوات شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري عمليات البحث عن ميكروباص كوبري الساحل الذي تردد أنه سقط في نهر النيل من أعلى كوبري الساحل لليوم الثاني على التوالي بعد مرور قرابة 18 ساعة دون العثور على أي أثر للميكروباص أو جثامين لضحايا.

استمرار البحث عن ميكروباص كوبري الساحل

ويتم إجراء عمليات تمشيط للمسطح المائي تحسبا لطفو أي حطام أو جثة على سطح المياه بينما تتولى الكراكات العملاقة عملية "النبش" في قاع النيل خاصة كون المياه في تلك المنطقة "ضحلة" وبها كميات كبيرة من الطمي.

وما زال الغموض يكتنف الواقعة ولم يتبين سقوط سيارة أساسا من عدمه خاصة بعد مرور كل تلك الساعات دون العثور على أي دلائل تؤكد الحادث إضافة إلى عدم تلقي بلاغات تغيب لمواطنين من ذويهم.

وتمكنت فجر اليوم الأجهزة المعنية في الجيزة، من انتشال حطام سور كوبري الساحل المنهار في نهر النيل عصر أمس الأحد.

وتشير التحريات الأولية إلى سقوط السور بدون خسائر بشرية وعدم وجود سيارة ميكروباص في الحادث، وجاري استكمال التحريات للوصول إلى ملابسات الواقعة.

وباشرت الأجهزة الأمنية بالجيزة التحريات اللازمة للوقوف على كافة ملابسات وتفاصيل حادث سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل والكشف عن حقيقة الواقعة.

مراجعة كاميرات المراقبة أعلى الكوبري

وناقشت فرق البحث تحت قيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث عدد من شهود العيان ومن بينهم خفيرين بحديقة بجوار كوبري الساحل اللذان أفادا بعدم رؤيتهما لميكروباص يسقط في المياه وأن الكسر والاختراق في السور الحديدي للكوبري متواجد، منذ السبت، بسبب حادث تصادم آخر، فيما تتبعت فرق البحث التقنيات الحديثة لمراجعة كاميرات المراقبة أعلى الكوبري وبالقرب منه لبيان حقيقة الواقعة.

شرطة المسطحات المائية تواصل البحث

وما زالت عمليات البحث جارية، حيث تمسح لانشات شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري المسطح المائي بالكامل وبحث رجال الضفادع البشرية عن ميكروباص كوبري الساحل أو جثامين لضحايا على عمق ١٠٠ متر، كما امتدت عملية التمشيط بامتداد تيار الماء؛ تحسبا لسحب الميكروباص.

وتجري الأجهزة الأمنية عمليات بحث لبلاغات التغيب في أقسام شرطة الجيزة والقاهرة بطول خط سير ميكروباص كوبري الساحل، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة في خط سير الميكروباص، بالإضافة للاستماع لشهود العيان لمعرفة عدد ركاب الميكروباص.

فيما استعانت شرطة المسطحات المائية بفرق بحث ضخمة لتكثيف عمليات البحث حول سيارة ميكروباص اخترقت السور الحديدي لكوبري الساحل وسقطت بمياه نهر النيل.

وشارك أكثر من 15 غطاسًا من رجال الضفادع البشرية، كما تم الاستعانة بقرابة ١٠ لانشات للبحث عن السيارة التي لم يتم العثور عليها حتى الآن.

الدفع بكراكة عملاقة ولانشات ومراكب صيد

وكشف مصدر أمني عن أنه تم الدفع بكراكة عملاقة ولانشات صغيرة ومراكب صيد ايضا للمشاركة في البحث عن السيارة المفقودة، وانتشال الضحايا.

وتلقت إدارة مرور الجيزة إخطارًا بسقوط سيارة مسرعة اخترقت سور كوبري الساحل لتسقط غارقة في مياه النيل.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وكثف رجال شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري من جهودهم لسرعة انتشال الأشخاص الموجودين داخل السيارة ورفع السيارة من مياه النيل.

وكشفت المعاينة الأولية وسماع شهود العيان، عن سقوط سيارة ميكروباص، بعد اصطدامها بالسور الحديدي، في نهر النيل أسفل الكوبري، وسط جهود من رجال الإنقاذ لانتشال الركاب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

عمليات البحث عن ميكروباص كوبري الساحل فجرا

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