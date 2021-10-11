الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

باحث يمني: مصر هي العمق التاريخي لليمن وتظل نقطة التوافق المشترك

الباحث اليمني وضاح
الباحث اليمني وضاح عبدالقادر

قال الباحث اليمني، وضاح عبدالقادر، إن زيارة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، لمصر هي الثانية من نوعها بشكل رسمي، وتكتسب أهميتها في ظل الواقع والمتغيرات اليومية على الساحة اليمنية والعربية، مشيدًا بالدور الذي تلعبه مصر في مساندة قضايا الأمة المصيرية ودعمها للحكومة اليمنية واستعادة الشرعية في اليمن.

وأضاف في تصريحٍ خاص لـ«الدستور»، أنه من المتوقع أن تلعب مصر دورًا أكبر على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية وأيضًا العسكرية، لاسيما في ظل المعركة المصيرية التي تخوضها الشرعية في مواجهة الانقلاب الحوثي.

الجالية اليمنية في مصر

وأشار عبدالقادر، إلى العديد من الملفات المطروحة على طاولة المباحثات بين الجانبين، وتفعيل وتعزيز اتفاقيات التعاون المشترك الموقع سابقًا بين البلدين، فضلًا عن مناقشة أوضاع الجالية اليمنية في مصر كواحدة من أكبر الجاليات، وما تقدمه مصر من تسهيلات لليمنيين، وتذليل بعض الصعوبات الناجمة عن الحجم الكبير للجالية اليمنية في هذه المرحلة، حيث تحظى الجالية اليمنية بالرعاية الكاملة من الحكومة المصرية. 

تأمين المياه الإقليمية الدولية

وأكد الباحث اليمني، أن الدور المصري الفاعل في دعم الحكومة الشرعية اليمنية على مختلف الأصعدة، سيكون له تأثير كبير في حسم المعركة وإنهاء الانقلاب، بجانب الدور الفاعل للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة  الإمارات، وبقية دول التحالف العربي وعلى رأسهم مصر.

وأشاد عبدالقادر، بالدور الكبير الذي لعبته مصر والبحرية المصرية في تحرير العاصمة عدن، وأيضًا تأمين المياه الإقليمية الدولية من خطر الإرهاب الحوثي، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تؤكد دعم اليمن لمصر في حقها المشروع في مياه نهر النيل، كما تؤكد كافة مواقف اليمن الرسمية. 

مصر العمق التاريخي لليمن

وأكد الباحث اليمني، أن مصر تظل هي العمق التاريخي لليمن والعرب ونقطة اللقاء والتوافق المشترك بين جميع العرب، مضيفًا: «مصر تستعيد اليوم دورها التاريخي والكبير في حسم كثير من ملفات الصراع في الوطن العربي، انطلاقًا من مكانتها التي تحظى بها عربيًا ودوليًا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي».

مصر تعاون رئيس الوزراء اليمن إيران اتفاقيات تحالف

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