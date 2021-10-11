الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

رمضان عبدالرازق: 4 أمور تساعد على التخلص من الإصرار على الذنوب

الشيخ رمضان عبدالرازق
الشيخ رمضان عبدالرازق

قال الشيخ رمضان عبد الرازق، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إن هناك بعض الناس يرتكبون المعاصي ثم يتوبون، ثم سرعان ما يعودون مرة أخرى إلى نفس الذنب، ولم يستطيعوا التخلص من المعاصي.

 وتساءل رمضان في فيديو مصور نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" كيف نعالج الإصرار على الذنوب والمعاصي؟ حيث قال:" بأن الإمام أبو حامد الغزالي، ذكر 4 التي تؤدي إلى الإصرار على المعاصي والذنوب وعلاج تلك الأمور، وهى:

  1. من أسباب الإصرار على الذنوب والمعاصي بُعد العقاب وغيابه، أي أن العقاب ليس قريبًا وهذا يجعل بعض الناس يستهين بهذا الأمر، وعلاجه اليقين بأن كل أتٍ قريب.

2. والأمر الثاني الذي يؤدي إلى الإصرار على المعاصي حضورة الشهوة ، أي قوية وتخنقه جدًا، ونقول ما أخبرك الله به وبرسوله أصدق فاتباع الهوى والسير وراء الشهوات يدمر الإنسان.

3. وأما التسويف فهو من الأمور التى تساعد على الإصرار على المعاصي، فهو جندى من جنود أبليس  حيث يقول الإنسان" سوف أتوب يوم كذا" و" سوف أتوب العام القادم" وخلافه ، وسوف أضرب مثل ضربه الإمام الغزالي على هذا التسويف ، "تخيل شخص لديه شجرة وهو لا يستطيع أن يقلعها الآن ، وهو على يقين أنه بعد عام تزداد الشجرة رسوخًا ويزداد هو ضعفا، فعجل بالتوبة إلى الله أيها الإنسان.

4. وأخر أمر من الأمور التي تؤدي إلى الإصرار على الذنوب تمنى الإنسان العفو والكرم وهو مازال على الذنوب والمعاصي ويفعلها، ويقول الله سوف يغفر لى، ونقول ردُا على ذلك أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" الكيس الفطن من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني"، فعجلوا بالتوبة إلى الله فالموت قريب.

الشيخ رمضان عبد الرازق أسباب الاصرار على الذنوب والمعاصي هيئة التدريس بجامعة الأزهر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كيف نعالج الاصرار على الذنوب والمعاصي

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