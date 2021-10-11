الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

مصدر بـ«تعليم القاهرة»: ندرس مقترح تقسيم أيام الأسبوع بين المراحل الدراسية

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن المديرية تدرس حاليًا وضع المدارس الابتدائية والاعدادية التي تعمل فترتين وبها كثافة عالية من الطلاب، بالعام الدراسي الجديد 2021-2022 .

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هناك توجيهات من الوزارة للمدراس التي بها كثافة عالية، بأن يجري تقسيم اليوم الدراسي على فترتين صباحي ومسائي؛ لتقليل الكثافة الطلابية.

ونوه بأن المقترحات التي يتم دراستها حاليًا، هو تقسيم أيام الأسبوع بين المراحل الدراسية، أو بين الذكور والإناث بالمدارس المشتركة.

وكان قد زار الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، أمس، مدرستي الهلال الأحمر الرسمية للغات، والشيماء الثانوية للبنات بإدارة البساتين التعليمية، في حضور الأستاذ محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وحرص الدكتور رضا حجازي، على نقل تهنئة الوزير للمعلمين وأولياء الأمور والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي، قائلًا: "التعليم الحضورى أهم وأكثر جذبًا للطلاب، موجهًا بالاستفادة من المحتوى الرقمي الموجود على بنك المعرفة والمنصات والقنوات التعليمية (حصص مصر، ومدرستنا1، ومدرستنا 2 ).

وأكد على ضرورة تشجيع الطلاب على البحث والتقصي واستثمار كل طاقتهم حتى يمتلكوا مهارات التفكير بأنواعه المختلفة لمواكبة متطلبات ومهارات القرن الحادي والعشرين وبناء الإنسان المصري.

كما تفقد فصول المدرسة والحجرات الدراسية، وتأكد من تأثيث الفصول بالأثاث المدرسي المناسب، ونظافة دورات المياه، وتابع قوائم الفصول وجاهزية السبورات والمعامل، ثم توجه لمدرسة الشيماء الثانوية بنات، وخلال تفقده الفصول المدرسية، ناقش الطالبات في المادة الدراسية وانطباعهم عن عودتهم للمدرسة، حيث أعربت الطالبات عن سعادتهن وحماسهن لعودة الدراسة، وأشاد بنظافة المدرسة والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب نائب الوزير المعلمين وأولياء الأمور بمساعدة الطلاب على بناء المعرفة بأنفسهم وبناء شخصيتهم، مشيرًا إلى أن حدوث  تعلم حقيقي يساعد التلاميذ على الاندماج والتفكير والاستمتاع بما يتعلمونه حتى يوظفونه في حياتهم.

وفى حواره مع أولياء الأمور، أعربوا عن سعادتهم بعودة أبنائهم إلى المدرسة، وأوصاهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لأبنائهم، كما وجه الطلاب بالمحافظة على صحتهم بالتغذية السليمة وتطبيق قواعد الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم والالتزام بممارسة الأنشطة  والمحافظة على وقتهم والجد والاجتهاد فى تحصيل الدروس.

 

 

فيروس كورونا التربية والتعليم العام الدراسي عودة الدراسة مساعدة الطلاب مديرية التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي مواجهة فيروس كورونا القنوات التعليمية

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وائل لطفي

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