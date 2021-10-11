الإثنين 11 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب خلافات زوجية.. سيدة تلقي بنفسها من «التالت» بالغردقة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير امن البحرالأحمر، إخطارًا من المقدم أسامة مهران مفتش مباحث قسم شرطة أول الغردقة، يفيد بتلقيه بلاغًا بسقوط ربة منزل من الطابق الثالث بدائرة قسم اول الغردقة.

- نتائج التحريات


وعلى الفور تم استدعاء سيارات إسعاف ونقل السيدة إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وأسفرت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة برئاسة المقدم إسلام عبد الحميد، رئيس مباحث القسم أنها محاولة انتحار لسيدة متزوجة وتدعي وتدعي (ا . س)، ولديها طفل وأن سبب محاولة الانتحار خلافات زوجية ألقت بنفسها على اثرها من الطابق الثالث بالعمارة السكنية التي تقطن بها.

وأكد مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام، بأن حالة السيدة مستقرة و باجراء الكشف الطبي تبين ان الإصابات عبارة عن كدمات وسجاحات وكسر بالرجل اليمني، وتم عمل الإسعافات الأولية وجارى عمل اللازم.، وتم إلقاء القبض عل الزوج وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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