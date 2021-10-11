الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة البيئة تسلم رئاسة مؤتمر «التنوع البيولوجي» إلى الصين

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، رئاسة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي إلى الصين عبر خاصية “الفيديو كونفرانس”، خلال فعاليات افتتاح الدورة الخامسة عشر من المؤتمر المقامة بالصين، وذلك بعد رئاسة مصر للدورة الرابعة عشر والتي استمرت لثلاث سنوات، في ظل ظروف استثنائية تواجه العالم على إثر جائحة كورونا.

وأعربت وزيرة البيئة، عن سعادتها بما قدمته مصر من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر، من قرارات الهامة وبعيدة المدى، ووضع إطار سياسي للعمل في التنوع البيولوجي من خلال الجزء رفيع المستوى والمؤتمر الوزاري الإفريقي، ورغم الظروف الطارئة لجائحة كورونا.

وأثمرت الدورة الرابعة عشر لمؤتمر التنوع البيولوجي عن مساهمات كبيرة للدفع بتنفيذ الاتفاقية، والاتفاق على المفاهيم الرئيسية ورسم الاتجاهات للإجراءات المستقبلية، ومنها تعزيز التزام الأطراف والمجتمع المدني وقطاع الأعمال بدمج التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية، كما خلق الزخم والاهتمام بعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي وحشدنا المشاركة السياسية لتنفيذه ، خاصة من المنطقة الأفريقية.

وأضافت الوزيرة، أن خلال رئاسة مصر للدورة الرابعة عشر من المؤتمر تم تناول العديد من القضايا الخلافية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، ووضعنا مسارات لتعزيز التعاون الدولي للربط بين التنوع البيولوجي والتكنولوجيا، ووضعنا خارطة طريق لتطوير إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 2020، وأطلقنا برنامج عمل "شرم الشيخ إلى كونمينغ" لتحفيز المساهمات من جميع الجهات الفاعلة.

ولفتت إلى أن هناك مزيدًا من الجهود والإجراءات التي ستعمل عليها الدورة الحالية للمؤتمر؛ وأهمها توحيد الجهود للخروج بإطار العمل العالمي ما بعد ٢٠٢٠ للتنوع البيولوجي الذي بذلت مصر جهود حثيثة للانتهاء من مسودته خلال فترة رئاستها، والعمل على الانتهاء من المفاوضات قبل الجزء الثاني من مؤتمر الأطراف المقرر عقده في أبريل 2022.

القوي القوى العاملة مبادرة أهالينا فرص فرص عمل فرص عمل للشباب ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة دولة الصين رئاسة مصر للدورة الرابعة عشر

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