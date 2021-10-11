الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 329 شابًا بالأقصر

محمد سعفان
محمد سعفان

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر، 329 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ، منهم 3 من ذوى الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم  1278  شابًا، منهم 15 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، كما تم استخراج   253  شهادة قياس مستوى المهارة ، و250 رخصة مزاولة الحرفة .

وأوضح الوزير، أن المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا منها 5 منحة مواليد بـ  11 ألف  جنيه ، و 4  منح زواج واحدة بـ 12 ألفا ، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ 105 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 53 ألفاً و351 جنيه، فضلاً عن تسجيل 122 عاملا جديدا على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر سبتمبر الماضي،   مشيراً إلى أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 233 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 8 محاضر، كما تم عقد ندوة توعوية حول " العمالة غير المنتظمة بمبادرة "حياة كريمة" .  

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 267 منشأة ، وإعادة التفتيش على 394 منشأة أخرى،  وأسفر التفتيش عن تحرير 123 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 381 منشأة أخري لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها ، وعمل 5 ندوات توعية استفاد منها 117 عاملا .

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعمل 3 دورات تدريبية على مهن التفصيل والحياكة ، والتبريد والتكييف، والصوب الزراعية استفاد منها 40 شابًا وشابة، كما تم عمل دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بالقرنة لـ 10 متدربات.

كما تلقت المديرية 29 شكوى عمالية ، تم تسوية 6 منها ودياً ، وإحالة 11 شكوى منها إلى القضاء ، وحفظ 3 شكاوي ،  و 9 شكاوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 270 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.

القوى العاملة القوي سعفان الأقصر المؤهلات

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وائل لطفي

منير

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