استعدادا لموسم السيول.. رئيس راس غارب يناقش إجراءات مجابهة الأزمات والطوارئ

عقد اللواء حامد أحمد رئيس مدينة راس غارب بمحافظة البحر الأحمر، اجتماعا للتنسيق للاستعدادات لموسم السيول والأمطار هذا العام، وذلك تنفيذًا للتوجيهات للاستعداد لهطول الأمطار ولسيول واتخاذ جميع الإجراءات لمجابهة الأزمات.

حضر اجتماع تنسيق الجهود الخاصة باستعداد المدينة لموسم السيول والأمطار الذي عقد بمجلس مدينة رأس غارب رئيس اللجنة الجغرافية للشركة العامة للبترول وشركة بترول خليج السويس والإدارات الخارجية والداخلية .

وأكد رئيس المدينة على رؤساء اللجان الجغرافية بالشركات المعنية على توفير معداتهم وجاهزيتها للمشاركة في مجابهة مخاطر السيول، إلى جانب التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمدينة وتفعيل غرفة العمليات والتنسيق فيما يخص الطرق، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة طبقا للتعليمات المستديمة لمجابهة الأزمات والكوارث لكل جهة من الجهات المشاركة .

وفى نهاية الاجتماع، أصدر رئيس المدينة التكليفات لجميع الإدارات الخارجية والداخلية كل فيما يخصه قبل وأثناء وبعد الأزمة، من حيث إعدادالاستعدادات اللازمة لمجابهة الأزمة .

وتضمنت الجهات المشاركة فى مجابهة الازمات ( رئيس اللجنة الجغرافية بالشركة العامة للبترول – رئيس اللجنه الجغرافية بشركة جابكو – هندسة الكهرباء – الاوقاف – التضامن الاجتماعى – الطب البيطرى – المستشفى المركزى – مرفق الاسعاف – التربيه والتعليم – شركةسيتى جاز – جهاز التعمير – شركة السلام – الطرق والكبارى – الازهر – الزراعه – رئيس قرية وادى دارا – رئيس قرية الزعفرانة) ، إلى جانب الإدارات بالوحده المحلية ( إدارة الازمات - ادارة البيئة – الاداره الهندسية - ادارة الأملاك).