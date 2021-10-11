«البيان» الإماراتية: «إكسبو 2020 دبي» منارة عالمية لإطلاق أهم مبادرات الاستدامة للدول المشاركة

أكدت صحيفة (البيان) الإماراتية، أن "إكسبو 2020 دبي" يتصدر أجندة العالم أجمع، فهو منارة عالمية لإطلاق واستعراض أهم مبادرات الاستدامة للدول المشاركة، والتي ستساهم في إحداث آثار بيئية إيجابية على نطاق وطني، إقليمي، وعالمي، كما يعد واحة لاحتفاء الإنسانية بالتعافي من جائحة كورونا التي أحدثت تغيرات جذرية في كافة مناحي الحياة.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الإثنين تحت عنوان "فرص واعدة" - أنه على أرض الإمارات، تتعاون الدول وشعوب العالم من أجل تحقيق أهداف البشرية السامية، كما تتكاتف الجهود على إيجاد الحلول للتحديات بتوظيف الابتكار وتوفير منصات ملهمة ومحفزة على الإبداع، بهدف استمرار التقدم في جميع المجالات، إذ تقدم الدولة، ومن خلال «إكسبو 2020 دبي»، دعوة مفتوحة للعالم بهدف الشراكة والتعاون لبناء مستقبل آمن، مستقر، مستدام، وأفضل للجميع، يركز بشكل أساسي على بناء الإنسان باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي.

وأشارت إلى أن استراتيجية «إكسبو 2020 دبي» ترتكز على تعزيز ممارسات الاستدامة، بوصفه أكبر حدث دولي شامل، وتتطلع 192 دولة مشارِكة في الحدث إلى الاستفادة منه، لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، ترويج مقوماتها السياحية والاستثمارية والثقافية، وبناء علاقات تجارية ودبلوماسية جديدة في هذا المحفل الدولي التاريخي، إذ تجتمع خلال فعاليات الحدث الدول والشعوب بروح التفاؤل والتعاون، ليشق العالم خريطة التعافي والنهوض ما بعد الجائحة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، أن "إكسبو دبي 2020" يجسد تطلعات دول مجلس التعاون الخليجي نحو مستقبل واعد ومزدهر، كما يعكس تاريخا من العمل الخليجي المشترك ومسيرة ملهمة وثرية تقود نحو تحقيق إنجازات نوعية في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال زيارته إلى عدد من أجنحة الدول الخليجية المشاركة- وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)- حيث أشاد بالمشاركة السعودية في إكسبو 2020 دبي التي تشكل إضافة نوعية لهذا الحدث العالمي البارز.

كما اطلع على محتويات جناح دولة الكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، التي تعكس التطلعات نحو مستقبل أفضل.