الإثنين 11 أكتوبر 2021
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عالم

الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

قيس سعيد
قيس سعيد

 كشفت  جريدة “الشروق” التونسية اليوم الإثنين عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة، ومن المقرر أن تؤدي  الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس  قيس سعيد اليوم الإثنين.

ووفقًا لـ"الشروق" فإن وزير الصحة في الحكومة الجديدة هو علي مرابط، ووزير العدل هو عصام اليحياوي.

يأتي هذا فيما أكدت وزارة الخارجية التونسية، أمس الأحد، تمسك تونس بسيادتها واستقلالية قرارها الوطني، وحرصها على صون علاقاتها مع كل شركائها الدوليين على أساس الندية والاحترام المتبادل.

وقالت الخارجية التونسية، "إن تونس التي تستعد لإحياء الذكرى 58 لعيد الجلاء، ذكرى تخلّد صمود الشعب التونسي واستبساله في معركة التحرر الوطني، والتي توجت يوم 15 أكتوبر 1963 بإجلاء آخر جندي أجنبي عن الأراضي التونسية، لتدين بأشد عبارات التنديد والاستهجان التصريحات والتصرفات المشينة التي أتتها بعض الجهات والشخصيات السياسية التونسية بدعوة أطراف أجنبية للتدخل في الشأن الوطني الداخلي والتحريض على تونس لتعطيل المسار التصحيحي للتجربة الديمقراطية والمسّ من سمعة بلادنا وإرباك علاقاتها وصداقاتها الخارجية".

وأكدت الخارجية التزام تونس التام بحماية الحقوق والحريات، لا سيما حرية التعبير، معربة عن استغرابها صدور مثل هذه التصريحات عن شخصيات تحملت سابقا مهام سامية في الدولة، كان الأحرى بها التحلّي بروح المسئولية، لاسيما في هذا الظرف الدقيق الذي تحتاج فيه تونس إلى المزيد من الالتفاف حول المصلحة الوطنية وإعلائها فوق الحسابات الشخصية الضيقة، بما يستجيب لتطلعات وآمال الشعب التونسي وللذود عن وحدة بلادنا وحرية خياراتها الداخلية.

واختتمت الخارجية البيان: "إن تونس التي تظلّ متمسكة بسيادتها وباستقلالية قرارها الوطني، لتحرص كل الحرص على صون علاقاتها مع كل شركائها الدوليين على أساس الندية والاحترام المتبادل، لا تقبل أبدًا التدخل في شئونها الداخلية بأي شكل من الأشكال".

 

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