التحقيقات مع عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالنزهة: ارتكبوا 12 واقعة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال القاهرة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين، اعترفا بارتكاب 12 واقعة سابقة بأسلوب الخطف.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالب رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (سلاح أبيض – حقيبة يد مجهولة المصدر بداخلها "مبلغ مالى – هاتف محمول – بعض المتعلقات الشخصية"، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الحقيبة من إحدى السيدات حال سيرها بالمنطقة محل الضبط بأسلوب"الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، كما أقر أحدهما بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.

وبتطوير مناقشتهتما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية، كما تم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام الأول بالقاهرة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية والتخلص من الحقائب بإلقائها بالطريق العام، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.