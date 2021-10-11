الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء تسليم الكتب للطلاب المسددين المصروفات الدراسية

طلاب
طلاب

تبدأ المدارس اليوم، في صرف الكتب المدرسية على الطلاب الذين سددوا المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2021-2022.

وشدد المديريات التعليمية على المدارس، بتطبي قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والذي ينص على أنه لن يتم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري 119 لسنة 2021 بشأن تحديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022.

ويجري تطبيق إجراءات أمنية واحترازية مشددة حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية التعليمية من الموجه الرابعة لفيروس كورونا المستجد.

وكان قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فئات المعفاة من مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢، وهي كالآتي:

- أبناء شهداء ثورة يناير

-أبناء الاسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات  ومعاش التضامن الاجتماعي

-الطلاب يتامى الاب

-الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية

-أبناء المرآة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة

-أبناء المكفوفين

-ذوي الاحتياجات الخاصة

-أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة

-أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين بدون دخل ثابت

-أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك

-طلاب مدارس حلايب وشلاتين وابو رمادة

-طلاب مدارس شمال سيناء

-طلاب مدارس التربية الخاصة

-طلاب مدارس الفصل الواحد

-طلاب مدارس التعليم المجتمعي

-المدارس الصديقة للفتيات

-المدارس الصديقة للاطفال في ظروف صعبة

-المتحررين من الامية الملتحقين بالمدارس

 

وحددت الوزارة، طريقة دفع مصاريف المدارس الحكومية 2021، لجميع المراحل والصفوف، عن طريق: 

1) التوجه بالرقم القومي إلى مكاتب البريد ودفع المبلغ المطلوب في حساب مصروفات المدارس.

2) التوجه بالرقم القومي إلى منافذ فوري في حساب مصروفات المدارس.

3) التوجه بالرقم القومي لمنافذ التحصيل التابعة لشركة إي فاينانس والمنافذ التابعة لها (وقتي/ ايجي.باي/سداد/طلقة/ضامن/امان/مصاري/ بيى/ممكن/موجه/أموال/ خالص موبايل)، في حساب مصروفات المدارس. 

العام الدراسي خدمات وزير التربية والتعليم المدارس الحكومية الدكتور طارق شوقي المديريات التعليمية التضامن الاجتماعي ذوى الاحتياجات الخاصة تطبيق حلايب وشلاتين العملية التعليمية وزارة التربية مصروفات الرعاية الاجتماعية الموجة الرابعة المراحل التعليمية المختلفة الكتب المدرسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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