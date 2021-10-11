«التحالف»: عملياتنا أوقفت اقتحام الحوثيين للعبدية بمأرب

قال المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي إن عمليات التحالف أوقفت على مدى 18 يوما تقدم الحوثيين في منطقة العبدية بمحافظة مأرب.



وأضاف المالكي - في تصريحات له حسبما نقلت قناة (الاخبارية السعودية) - أننا " نفذنا ما يقرب من 118 طلعة جوية لحماية المدنيين في منطقة العبدية بمأرب خلال الـ96 ساعة الماضية مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 400 عنصر إرهابي وتدمير 10 آليات عسكرية".



وطالب المالكي، المنظمات الأممية وغير الحكومية بضرورة تحمل مسؤوليتها الإنسانية تجاه المدنيين المحاصرين في العبدية .

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر يمنية ميدانية، اليوم، بمقتل امرأة وإصابة طفلة، جراء قصف جوي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية على منازل مواطنين غربي محافظة تعز جنوب غرب اليمن.



وقالت المصادر، وفقا لما أوردته قناة "اليمن" الإخبارية، إن "ميليشيات الحوثي المتمركزة في منطقة شرف العنين استهدفت بالأسلحة الرشاشة بشكل عشوائي قرى سكنية في منطقة العينين الواقعة ببلاد الوافي في جبل حبشي غرب تعز".



وأضافت، أن القصف الحوثي أسفر عن مقتل سيدة تبلغ من العمر “65 عاما” وإصابة طفلة بشظايا قذيفة، كما خلف القصف أضرارا مادية في المنازل والممتلكات.



يذكر أن أكثر من 366 طفلا سقطوا ما بين قتيل وجريح، برصاص قناصة مليشيات الحوثي خلال الفترة من مارس 2015 وحتى ديسمبر الماضي.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الوطني اليمني عن أن أكثر من 16 عنصرًا حوثيًا لقوا مصرعهم وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في المعارك المستمرة التي يخوضها الجيش مسنودًا بأبطال المقاومة الشعبية غرب محافظة مأرب اليمنية.