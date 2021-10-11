مفوضية الانتخابات العراقية: نسبة التصويت الأولية فى الاقتراع العام بلغت 41%

ذكرت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الاثنين، أن نسبة التصويت الأولية في الاقتراع العام بلغت 41%.

وقالت مفوضية الانتخابات - في بيان لها حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "عدد المصوتين بلغ نحو 10 ملايين"، وأن نسبة المشاركة في التصويت من قبل الناخبين بلغت 46% في أربيل، 37% في السليمانية، و44% في كركوك.

ووصلت نسبة التصويت في البصرة إلى 40%، وذي قار 42%، في حين بلغت في النجف 41% وكربلاء 44%، بينما ارتفعت في بابل وديالى إلى 46% .

كان رئيس المفوضية القاضي جليل عدنان قد أعلن الأحد الماضي، أن العملية الانتخابية شهدت انضباطاً عالياً داخل مراكز الاقتراع وبشكل يدعو للفخر.

يذكر أن مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة السابعة مساء أمس في جميع المحافظات العراقية، ضمن أول انتخابات برلمانية مبكرة منذ عام 2003 .

وفي سياق متصل، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي إن "المفوضية ملتزمة وجادة في إعلان النتائج بعد 24 ساعة من انتهاء العملية الانتخابية، حيث ستظهر نتائج كل محطة اقتراع مباشرة مساء اليوم ما يعطي إمكانية تحديد أسماء الفائزين".

وأشار الهنداوي - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إلى أن عدد المراقبين الدوليين في كل محافظات البلاد بلغ 790 مراقبا دوليا، منهم 130 مراقبا من الأمم المتحدة، و50 من موظفي البعثة الأوروبية، و50 دبلوماسيا من سفارات الاتحاد الأوروبي، وهناك خبراء ومراقبون من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد أن العراق يوفر كافة التسهيلات الأمنية لعمل المراقبين، ويأمل في انعكاس ذلك إيجابيا على توثيق نزاهة الاقتراع، مضيفا أن جميع الأعطال في أجهزة التصويت مسيطر عليها، وهي محدودة، وبعضها حصلت في الانتخابات السابقة لكن تمت معالجتها.