الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تؤكد: عملية التبرع ببلازما الدم آمنة جدًا

بلازما الدم
بلازما الدم

قالت وزارة الصحة والسكان، إن عملية التبرع ببلازما الدم آمنة جدًا، لافتة إلى أنها تتبع عددًا من الإجراءات للحفاظ على مأمونية الدم.
وأشارت الوزارة، في فيديوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن الأدوات المستخدمة في التبرع بالبلازما معقمة، كما أنه يتم استخدام أدوات أحادية الاستخدام، ويتم إعدامها بعد الاستخدام مباشرة.
ولفتت إلى إجراء تحاليل وفحوصات وكشف طبى للمتبرع، كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير أدوات الوقاية الشخصية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقالت إنه يتم إجراء الكشف الطبى ومتابعة تطبيق إجراءات الجودة ومكافحة العدوى من خلال أطباء لديهم خبرة فى مجال بنوك الدم.
ونوهت بأنه يتم متابعة المتبرع بعد تبرعه والاطمئنان على حالته والتأكد من عدم ظهور أى أثار جانبية تنتج عن التبرع.
وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن استقبال 4400 متبرع بمراكز تجميع البلازما، ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وذلك منذ انطلاق المشروع في 14 من شهر يوليو الماضي وحتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المشروع يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتوفير الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة وأمراض الدم والكبد والكلى والحروق، داعيًا المواطنين مجددًا فوق سن 18 عامًا بالمشاركة الفعالة في المشروع القومي للتبرع بالبلازما لتوفير الأدوية المشتقة من البلازما لإنقاذ حياة المرضى.

وأضاف "مجاهد" أنه يتم استقبال المتبرعين بـ 6 مراكز لتجميع البلازما موزعة بـ 5 محافظات على مستوى الجمهورية والتي انطلقت بها المشروع، ومقرها: (مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة محافظة الجيزة، المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة دار السلام، المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية محافظة القاهرة، المركز الإقليمي  لنقل الدم بمحافظة الإسكندرية، المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة طنطا محافظة الغربية، المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا)، كما أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزًا خلال العام الجاري.

ولفت "مجاهد" إلى الشروط الواجب توافرها للتبرع، أن يكون المتبرع فوق سن 18 عامًا ويتمتع بصحة جيدة، ولم يتبرع بالدم خلال الـ 3 أشهر الماضية، مشيرًا إلى أنه يتم الحصول على عينة تتراوح بين 250 إلى 750 مل من البلازما حسب الحالة الصحية للمتبرع أثناء الجلسة.

 

الصحة التبرع ببلازما الدم أمنة جدا مأمونية الدم تحاليل وفحوصات الإكتفاء الذاتي مبادرة رئيس الجمهورية

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