المشدد 10 سنوات لمتهم بحيازة 170 لفافة هيروين بعين شمس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح لبنه، بالسجن المشدد 10 سنوات، لعامل وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، في اتهامه بحيازة مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكشف قرار الاحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة، قيام المتهم «إبراهيم. هـ» 36 سنة، عامل بأحراز بقصد الإتجار جوهر مخدر «الهيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونياَ، كما أحرز بقصد الاتجار.

وكشفت تحريات مباحث القسم، أنه نفاذاَ لإذن النيابة العامة توجه إلى حيث أيقن مكان تواجد المتهم، وضبطه، بتفتيشه عثر بحوزته على 170 لفافة ورقية تحوي كلًاَ منها جوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي وهاتف جوال وميزان حساس، بمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ النقدي حصيلته والهاتف للاتصال بعملائه والميزان لتجزئه تجارته، وأوضح تقرير المعمل الكيماوي، أن لـ170 لفافة زنة 110 جرامات تحوي المادة الفعالة لجوهري «الهيروين» و«MDMB-Yen-Pinace» أحد مشتقات «lndazol carboxamide» المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وتم تحرير محضر حمل رقم 4105 لسنة 2021 جنايات عين شمس، وقررت النيابة إحالته للمحاكمة العاجلة التي أصدرت حكمها السابق.