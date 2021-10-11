اليوم.. بدء الاجتماعات السنوية لـ صندوق النقد والبنك الدوليين

تعقد اليوم، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتستمر حتى 17 أكتوبر.

ويُشارك في الاجتماع خبراء من مختلف قطاعات مجتمع التنمية العالمي - الحكومات، والمؤسسات متعددة الأطراف، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني - لتناول قضايا الديون وتغير المناخ ومواجهة جائحة كورونا والحواجز التجارية - وهي عقبات رئيسية تواجهها البلدان حاليًا - ومن ثمّ السعي لإيجاد حلول مبتكرة للتغلب على هذه العقبات على الطريق نحو تحقيق تعافٍ عالمي قادرٍ على الصمود.

وتأتي الاجتماعات السنوية في صميم هذه الاختيارات حول فيروس كورونا، عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية في البداية ظهور جائحة عالمية في 11 مارس 2020 - أي قبل 19 شهراً بالضبط - اختارت مجموعة البنك الدولي العمل على الفور دون تباطؤ.

ومنذ تلك اللحظة، أتاحت مجموعة البنك أكثر من 157 مليار دولار لمساعدة البلدان على التصدي لهذه الأزمة غير المسبوقة، من خلال تعزيز أنظمة الرعاية الصحية لديها، وحماية الفئات الفقيرة والأشد احتياجاً، ومساندة مؤسسات الأعمال، ومساعدة البلدان على السير على طريق تحقيق تعافٍ أخضر وقادرٍ على الصمود.