ما أهمية معرض «تراثنا» للعاملين في مجال الحرف اليدوية؟

عكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمعرض “تراثنا” للحرف اليدوية والتراثية، اهتمام الدولة باحياء الفنون التراثية وتشجع الأجيال الجديدة من الحرفيين والفنانين على إحياء هذا التراث الفريد.

ويتيح المعرض الفرصة للحرفيين استعراض قطعهم الفنية المتنوعة أمام زوار المعرض داخليًا، وفتح أسواق تصديرية لهذه المشغولات الفريدة في كل بقاع العالم، فضلًا عن أن المعرض يقدّم جولة إبداعية واستثنائية لأصحاب الذوق الرفيع لاقتناء ما يناسبهم من قطع فنية ومشغولات تراثية، وبأسعار تنافسية، وذلك في أكبر ملتقى للمبدعين والفنانين والحرفيين، الذين يجمعهم معرض “تراثنا”.

ويعتبر معرض “تراثنا” أكبر حدث سنوي يتم تنظيمه في مصر، يجمع به الحرفيين والمهرة المتخصصين في الصناعات اليدوية والتراثية، من كل محافظات الجمهورية بتنوعها الثقافي والحضاري، وذلك لعرض الآلاف من القطع الفنية المتنوعة والفريدة المستوحاة من التراث المصري العريق، من إكسسوارات وتحف ومنسوجات وديكورات ومشغولات لـ28 فن وحرفة متنوعة، بجمال ورقيّ مستوحى من التراث بشكل عصري، يناسب كل الأذواق.

ويشارك في معرض تراثنا في نسخته الحالية 2021 1500 حوالي عارض من الفنانين و الحرفين من مبدعى التحف الفاخره والتراثيه، و كذلك المؤسسات الأهلية المهتمة بهذه الفنون من مختلف محافظات الجمهورية، من بينهم ذوى الهمم. ويعتبر عدد العارضين في النسخة الحالية من المعرض ضعف عدد العارضين الذين شاركوا العام الماضى

ويستمر المعرض حتى الخميس المقبل الموافق 15 أكتوبر بمركز المعارض الدولية، ويتيح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر خدمات نقل مجانية بخطوط اتوبيسات ليتيح للزوار التوجه للمعرض بسهولة،

وتنطلق الرحلات من ميدان التحرير وميدان رمسيس،وميدان العباسية، ونادي السكة الحديد، وسينما روكسي بمصر الجديدة، ومكرم عبيد، وسنترال الماظه،وميدان الشهيد هشام بركات، ويفتح المعرض أبوابه يوميا اعتبارًا من الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساء.