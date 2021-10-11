«قوى عاملة البرلمان»: نناقش قانون الهجرة وشؤون المصريين في الخارج

قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة توجد على أجندتها مناقشة عدد من التشريعات، سواء قوانين جديدة تم تقديمها من قبل الحكومة، أو تشريعات ما زالت عالقة على طاولة المناقشات باللجنة، أو تشريعات بتعديل قوانين مقدمة من قبل النواب.

ولفت عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة ستبدأ في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بجانب استكمال مناقشة قانون العمل الجديد وانتظار قدومه من قبل مجلس الشيوخ بعد إبداء الرأي والملاحظات حوله، واستكمال مناقشته وإعداد التقارير النهائي حوله.

وحول كثرة التعديلات المقدمة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، صرح أمين سر اللجنة، بأن اللجنة ستفتح ملف تعديل القانون لا سيما بعد ظهور العديد من العقبات أمام أصحاب المعاشات على أرض الواقع في التعامل مع التشريع، الأمر الذي تسعى اللجنة لحلها ومعالجتها.

وكان قد عقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أولى جلسات دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وذلك تلبية لدعوة رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة فى افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني.

وقال رئيس المجلس في كلمته: بسم الله أفتتح ومنه عزت قدرته أستمد العون والهداية، وإليه سبحانه وتعالى ندعو أن يسدد خطانا.

وتابع: “نحن نتأهب لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعي الثاني، أجد أنه من الإنصاف أن أُقر بأن أداءكم البرلماني في دور الانعقاد السابق كان حماسيًا متدفقًا بمقدار الأمانة التي أودعكم إياها شعب مصر العظيم، وتحليتم بالشجاعة وظهرتم بالمظهر والجوهر اللائقين، وكنتم على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها، وسجل بذلك مجلسكم الموقر إخلاصًا منقطع النظير فى مناقشة كل ما طرح عليه من موضوعات، وإقرار عدد مهم من التشريعات، وطفرة عظيمة فى استخدام أدوات الرقابة البرلمانية دون تفريط، للترشيد لا للتنديد، لتكون قبلة المجلس مصر العزيزة ووجهته تبيان الحقيقة.