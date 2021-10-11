اليوم.. النقض تنظر طعن متهمى حريق كنيسة مارجرجس بسوهاج

تنظر محكمة النقض اليوم الاثنين اولى جلسات نظر طعن جديد بالقضية المعروفة اعلامياً بحرق كنيسة مارجرجس بسوهاج على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بحق المتهمين بأحكام تتراوح مابين المشدد من 3 الي 15 سنة بحق المتهمين ومن المقرر أن ينظر الطعن أمام دائرة الاثنين الجنائية بمحكمة النقض.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين فى تلك القضية حرق كنيسة مارجرجس، والتحريض على العنف، والقتل والشروع فى القتل، والتخريب، والانضمام لجماعة محظورة من شأنها الإضرار بالسلم والأمن العام، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة وحرقها، والتجمهر، واستعمال القوة وإطلاق الرصاص الحي على قوات الشرطة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وزجاجات مولوتوف، وترويع المواطنين، وتهديد أمن وسلامة المجتمع .

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم الاعتداء على دور العبادة المسيحية وإتلاف وإحراق سيارات الشرطة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص والشروع فى السرقة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمحال التجارية والتحريض على العنف والتخريب وترويع المواطنين.

تعود أحداث القضية انه عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين عشرات المسلحين من أعضاء جماعة الإخوان و أنصار محمد مرسي و قوات الشرطة في محيط ميدان الثقافة ب مدينة سوهاج، عقب قيام عناصر الجماعة بإغلاق الميدان وتحطيم عدد من سيارات الشرطة وسيارات المطافي، و المحال التجارية ب الشوارع المحيطة و الاعتداء على المارة و اقتحام مطرانية الأقباط «كنيسة ماري جرجس»، وإشعال النار فى مبنى الخدمات المحلق ب الكنيسة وأتوبيس رحلات داخل المطرانية و إشعال النار فى كنيسة مار جرجس ب المطرانية الملاصقة للميدان واختطاف سيارة شرطة أثناء مرورها بالميدان وتحطيمها و إشعال النار بها و إطلاق الرصاص بكثافة على قوات الشرطة وسيارات المطافي عند محاولتها إخماد النيران.

