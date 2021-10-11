ترحيب دولى بخطة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

رحبت سفارات الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، في ليبيا بإعلان لجنة 5+5 العسكرية المشتركة حول سحب المرتزقة الأجانب من البلاد.

وجاء ذلك في بيان مشترك لسفارات الدول الـ5 أشار بعد توقيع اللجنة خطة سحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا، بما يتوافق مع اتفاق وقف إطلاق النار وقراري مجلس الأمن الدولي 2570 و2571، وفقا لفرانس برس نقلا عن موقع "المرصد" الليبي اليوم الإثنين.

وثمن البيان التركيز على التشاور والتعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة جيران ليبيا، في تنفيذ خطة الانسحاب، مجدداً التزام الدول الـ5 بدعم الآلية الليبية لرصد وقف إطلاق النار، وضرورة نزع سلاح الجماعات المسلحة، وجميع الجهات الفاعلة غير الحكومية.

ونبه البيان لأهمية التسريح، وإعادة الدمج لإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكلية أمنية شاملة يقودها مدني ليبي، مؤكداً ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا بكل الوسائل واستبعاد الجماعات الإرهابية والمدرجين على لوائح الأمم المتحدة.

وأشاد البيان بجهود عملية "إيريني" لتنفيذ حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، مع التذكير بالعقوبات ضد منتهكي الحظر، أو وقف إطلاق النار، أو تهديد السلام والاستقرار في البلاد، أو تقويض الانتقال السياسي بحظر السفر، وتجميد الأصول.

من جانبه قالت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحفي بالكويت، أمس الأحد، إن "خبر انسحاب بعض المرتزقة هو خبر صحيح، ولكن هذه بداية بسيطة جدًا، لازلنا نسعى إلى تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة".

في غضون ذلك، كانت هناك تقارير عن خروج عدد من المقاتلين الأجانب من ليبيا في الآونة الأخيرة، لا سيما مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية، وانتقالهم إلى دول إفريقية، من بينها مالي وإفريقيا الوسطى.

وكان وصف المبعوث الأممي ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بالتوقيع على خطة العمل، واصفا إياها بأنها "إنجاز كبير آخر" بواسطة لجنة 5 + 5 ، التي تتألف من عسكريين من طرفي النزاع في شرق وغرب البلاد، وكانت إحدى مخرجات مؤتمر برلين الذي انعقد للمرة الأولى في يناير 2020.

وقال كوبيش: "يستجيب اتفاق اليوم للمطلب الساحق للشعب الليبي ويخلق زخمًا إيجابيًا يجب البناء عليه للمضي قدمًا نحو مرحلة مستقرة وديمقراطية، بما في ذلك من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة وذات مصداقية وشفافة في 24 ديسمبر، مع نتائج مقبولة من الجميع".