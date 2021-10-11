الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انتشار لمقاتلى وقناصة طالبان حول فندق يضم دبلوماسيين يستعدون للإجلاء

طالبان
طالبان

نصحت وزارة الخارجية الأميركية  رعاياها بعدم التوجه إلى فندق "سيرينا" في كابل بأفغانستان،  ومحيطه بسبب تهديدات أمنية.

 

وقالت سكاي نيوز نقلا عن مراسلها في كابل أن هناك جراءات أمنية مشددة وانتشار لمقاتلي وقناصة طالبان داخل وفي محيط فندق "سيرينا" في كابل، وتابعت: الفندق يضم عشرات النزلاء الأجانب من الدبلوماسيين والصحفيين وممن يستعدون للسفر في رحلات الإجلاء.

 

يأتي هذا فيما قالت الولايات المتحدة، إن المحادثات في أول اجتماع مباشر بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة و"طالبان" منذ استعادة الحركة السلطة في أفغانستان في أغسطس كانت "صريحة واحترافية".

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، شدد الجانب الأمريكي مجددًا على أن الحكم على "طالبان" سيكون مرهونًا بتصرفاتها لا أقوالها فقط.

 

وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، إن الوفد الأمريكي في محادثات الدوحة ركز على المخاوف المتعلقة بالأمن والإرهاب والممر الآمن للمواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب والأفغان، وكذلك على حقوق الإنسان، بما في ذلك المشاركة المعقولة للنساء والفتيات في جميع جوانب المجتمع الأفغاني.

 

وأفادت بأن الجانبين ناقشا أيضًا توفير الولايات المتحدة مساعدات إنسانية قوية مباشرة للشعب الأفغاني.

وزارة الخارجية الأميركية الإجلاء من كابل أزمة أفغانستان حركة طالبان فندق

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وائل لطفي

منير

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