مطالبات بوقف انتهاكات أديس أبابا ضد تيجراى

طالب “أرايا أمسالو” العضو البارز في لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإثيوبية (AEPAC)، الحكومة الأمريكية بالتدخل وبقوة لإنهاء الصراع في تيجراي التي مزقتها الحرب الي شنتها الحكومة الإثيوبية.



وتابع: منذ نوفمبر 2020 هاجمت الحكومة الإثيوبية جبهة تحرير شعب تيغراي، والان تحذر الولايات المتحدة من أن ما يصل إلى 900000 شخص في تيغراي يواجهون ظروف مجاعة في أسوأ أزمة جوع في العالم منذ عقد ومع إغلاق الطرق والقتال المستمر ، لم تستطع منظمات الاغاثة الانسانية الوصول للمحتاجين في تيجراي،وأضاف: لسوء الحظ ، لا تستطيع وسائل الإعلام تغطية هذه الفظائع.

وأضاف: ان ا استمرار القتال في شمال البلاد يهدد استقرار منطقة القرن الأفريقي الأوسع ويقوض الجهود الأمريكية لمكافحة إرهاب حركة الشباب.

وطالب الحكومة الأمريكية بضرورة التدخل لوقف النهج العنيف الذي تنتهجه الحكومة الأثيوبية ضد جبهة تحرير تيجراي لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح والنزوح حيث فر الآلاف من طالبي اللجوء بالفعل إلى البلدان المجاورة ، مثل السودان ، مما قد يستبق أزمة اللاجئين والأزمة الإنسانية المدمرة في المنطقة.

يأتي هذا فيما نددت صحيفة "ديلي مونيتور" الأوغندية بالأزمة الإنسانية التي تتفاقم في إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا.