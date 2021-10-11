مقاطعة شانشى شمالى الصين تخصص 50 مليون يوان للمناطق المتضررة من الفيضانات

خصصت السلطات في مقاطعة شانشي شمالي الصين 50 مليون يوان (حوالي 7.8 مليون دولار أمريكي) لدعم السيطرة على الفيضانات وأعمال الاغاثة بعد هطول أمطار غزيرة على المقاطعة الغنية بالفحم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية ، ستستخدم الأموال في عمليات النقل الطارئة وإعادة التوطين للأشخاص المتضررين من الكوارث، وترميم وإعادة بناء المنازل المتضررة، فضلًا عن إصلاح مرافق الري وحفظ المياه المتضررة والمواد اللازمة لاستعادة الإنتاج الزراعي في المناطق المتضررة بشدة، وجهود الإغاثة الأخرى في حالات الكوارث.

وضربت العواصف المطيرة المستمرة أجزاء متعددة من المقاطعة، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وفيضانات، وفقا للسلطات المحلية.

وتم إجلاء حوالي 55 ألف شخص، وأصدر مكتب الإنقاذ في حالات الطوارئ بالمقاطعة إشعارا طارئا يوم الأحد، حث فيه جميع الجهات المحلية على تعزيز إدارة مواقع إعادة التوطين للأشخاص المتضررين من الكوارث.

ونشطت اللجنة الوطنية الصينية للحد من الكوارث ووزارة إدارة الطوارئ استجابة طارئة من المستوى الرابع للفيضانات في شانشي، يوم السبت، كما أصدرت المقاطعة استجابة طارئة من المستوى الثالث للكوارث الطبيعية.

ويوجد في الصين نظام استجابة طوارئ مكون من أربعة مستويات للسيطرة على الفيضانات، المستوى الأول هو الأكثر شدة.

وعلى صعيد آخر، أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين بأن البر الرئيسي سجل 17 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، وذلك مقارنة مع 22 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن الإصابات الجديدة ليست بينها أي حالة انتقلت محليًا، وذلك دون تغير عن اليوم السابق.

ورصدت الصين 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 13 حالة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة ولم يتم تسجيل وفيات جديدة.

وحتى الثامن من أكتوبر تشرين الأول، سجل البر الرئيسي الصيني 96374 حالة إصابة مؤكدة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.