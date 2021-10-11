انتشال جزء السور المنهار من كوبرى الساحل من مياه النيل.. ومصدر: «لسه مفيش ميكروباص»

تمكنت الأجهزة المعنية في الجيزة، من انتشال حطام سور كوبري الساحل المنهار في نهر النيل عصر أمس الأحد.

وتشير التحريات الأولية سقوط السور بدون خسائر بشرية وعدم وجود سيارة ميكروباص في الحادث، وجاري استكمال التحريات للوصول الي ملابسات الواقعة.

وباشرت الأجهزة الأمنية بالجيزة التحريات اللازمة للوقوف على كافة ملابسات وتفاصيل حادث سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل والكشف عن حقيقة الواقعة.

وناقشت فرق البحث تحت قيادة اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث عدد من شهود العيان ومن بينهم خفيرين بحديقة بجوار كوبري الساحل اللذان أفادا بعدم رؤيتهما لميكروباص يسقط في المياه وأن الكسر والاختراق في السور الحديدي للكوبري متواجد، منذ السبت، بسبب حادث تصادم آخر، فيما تتبعت فرق البحث التقنيات الحديثة لمراجعة كاميرات المراقبة أعلى الكوبري وبالقرب منه لبيان حقيقة الواقعة.

ومازالت عمليات البحث جارية، حيث تمسح لانشات شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري المسطح المائي بالكامل وبحث رجال الضفادع البشرية عن الميكروباص أو جثامين لضحايا على عمق ١٠٠ متر، كما امتدت عملية التمشيط بامتداد تيار الماء؛ تحسبا لسحب الميكروباص.

وتجري الأجهزة الأمنية عمليات بحث لبلاغات التغيب في أقسام شرطة الجيزة والقاهرة بطول خط سير الميكروباص، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة في خط سير الميكروباص، بالإضافة للاستماع لشهود العيان لمعرفة عدد ركاب الميكروباص.

فيما استعانت شرطة المسطحات المائية بفرق بحث ضخمة لتكثيف عمليات البحث حول سيارة ميكروباص اخترقت السور الحديدي لكوبري الساحل وسقطت بمياه نهر النيل.

وشارك أكثر من 15 غطاسًا من رجال الضفادع البشرية، كما تم الاستعانة بقرابة ١٠ لانشات للبحث عن السيارة التي لم يتم العثور عليها حتى الآن.

وكشف مصدر أمني عن أنه تم الدفع بكراكة عملاقة ولانشات صغيرة ومراكب صيد ايضا للمشاركة في البحث عن السيارة المفقودة، وانتشال الضحايا.

وتلقت إدارة مرور الجيزة إخطارًا بسقوط سيارة مسرعة اخترقت سور كوبري الساحل لتسقط غارقة في مياه النيل.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وكثف رجال شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري من جهودهم لسرعة انتشال الأشخاص الموجودين داخل السيارة ورفع السيارة من مياه النيل.

وكشفت المعاينة الأولية وسماع شهود العيان، عن سقوط سيارة ميكروباص، بعد اصطدامها بالسور الحديدي، في نهر النيل أسفل الكوبري، وسط جهود من رجال الإنقاذ لانتشال الركاب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.