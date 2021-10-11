الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

رئيس وزراء فلسطين يدعو للتحرك لحماية حل الدولتين

محمد اشتيه
محمد اشتيه

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه المجتمع الدولي إلى التحرك فورا لحماية حل الدولتين، "الذي تعمل إسرائيل على تدميره بطريقة ممنهجة".

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، خلال لقائه المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز في رام الله، قال اشتيه إن "المطلوب من الاتحاد الأوروبي الضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، كمدخل لفتح مسار سياسي جدي وحقيقي ينهي الاحتلال".

 

وأكد "انفتاح القيادة الفلسطينية على أي مبادرة لملء الفراغ السياسي الحالي على أرضية القانون الدولي والقرارات الأممية".

 

وأضاف أن "أي خطوات اقتصادية صغيرة أو كبيرة يجب أن تكون ضمن إطار أفق سياسي لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

 

وأردف قوله: "على المجتمع الدولي التحرك فورا لحماية حل الدولتين بالوقت الذي تعمل فيه إسرائيل على تدمير ممنهج له، ولإمكانية تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية من خلال تعزيز الاستيطان والاستيلاء على الأراضي واستمرار السيطرة على الحدود والمعابر والموارد الطبيعية".

 

ودعا إلى "وضع الثقل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي خلف موقفه السياسي الداعم لحل الدولتين، في ظل تملص الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منه".

 

وطالب أوروبا بـ"العمل على وقف الاستيطان والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى ووقف إرهاب المستوطنين".

 

وأضاف: "خطاب الرئيس محمود عباس قرع جرس الإنذار حول أن إجراءات إسرائيل تجرف السلام وتقتل حل الدولتين".

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل 11 وفاة، و467 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2012 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وقالت الوزيرة، في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 94.4%، ونسبة الإصابات النشطة 4.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

 

ولفتت إلى وجود 76 مصابا يتلقون العلاج في العناية المركزة بينهم 14 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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