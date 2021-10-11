الإثنين 11 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تحسين حياة المواطنين فى مواجهة الوضع «الكئيب»

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون المسؤولين للعمل على تحسين حياة المواطنين في مواجهة الوضع الاقتصادي "الكئيب"، وذلك لدى إحيائه الذكرى السنوية لتأسيس الحزب الحاكم في البلاد.

 

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كيم ألقى خطابا أمام مجموعة من المسؤولين احتفالا بالذكرى السنوية الـ76 لتأسيس حزب العمال الكوري، ركز فيه على مسائل حزبية.

 

وقال كيم في خطابه إن "البلاد أمامها مهام ضخمة لضبط وتطوير اقتصاد الدولة وتحقيق الأهداف الاقتصادية التي وضعت في اجتماعات الحزب والحكومة الأخيرة".

 

وأضاف أن "الطريقة الوحيدة لدفع العمل الهام غير المسبوق بشكل فعال على الرغم من الوضع الكئيب هو أن يتحد الحزب بأكمله".

 

وتابع أنه "ينبغي للمسؤولين ألا يكونوا راغبين في الحصول على امتياز أو معاملة تفضيلية، ويجب أن يفكروا دائما فيما إذا كان عملهم يتعدى على مصالح الشعب أو يسبب مشاكل للمواطنين".

 

وأقيمت فعاليات واحتفالات وعروض ألعاب نارية في بيونج يانج، لكن لم ترد تقارير عن تنظيم عرض عسكري كبير، وهو ما يقام أحيانا في مثل هذه المناسبات.

 

وعلى صعيد آخر، جددت كوريا الشمالية التأكيد على أن قضية اختطافها لمواطنين يابانيين في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي قد "تم حلها بالفعل"، وذلك بعد أن تعهد رئيس الوزراء الجديد فوميو كيشيدا ببذل الجهود لتسوية هذا الأمر الذي طال أمده.

 

وحذرت بيونج يانج أيضا - في بيان نقلته وكالة الأنباء اليابانية كيودو، من أن العلاقات الثنائية ستزداد سوءا ما لم تغير طوكيو موقفها من قضية الاختطاف، وأشارت الدولة المسلحة نوويا لأول مرة في بيانها إلى إدارة كيشيدا التي تشكلت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

 

ونسبت الوكالة اليابانية إلى باحث بوزارة الخارجية الكورية الشمالية قوله، إنه تم حل قضية الاختطاف منذ فترة طويلة بشكل كامل مع الزيارات التي قام بها رئيس الوزراء الياباني آنذاك إلى بيونج يانج في سبتمبر 2002 ومايو 2004، وما تلا ذلك من جهود من جانبنا". وذلك في إشارة إلى الزيارات التي قام بها رئيس الوزراء آنذاك جونيشيرو كويزومي.

اقتصاد يدعو المواطنين كوريا الشمالية الشمالى حسين الية زعيم كوريا الشمالية الوضع الاقتصادى زعيم كوريا مواطنين كوريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

أول فيديو من موقع سقوط ميكروباص في النيل بالساحل

«المسكنات لعبت معايا الدنيئة».. أول تعليق من خالد الصاوى على نبأ الإصابة

كواليس 18 ساعة بحث عن ميكروباص كوبرى الساحل المفقود فى النيل

إصابة طالب فى مطروح بعد تعدى معلم عليه أثناء اليوم الدراسى

مفاجأة فى حادث سقوط ميكروباص من أعلى كوبرى الساحل

إحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة بتهمة التحرش وهتك عرض 7 فتيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

لواء.حمدى البطران

محاولات بعض المشايخ للوساطة لصالح التنظيمات المتطرفة

لواء. محسن الفحام

دروس فى الوفاء والأصالة

أحمد المريخي

«متفيسون» وناشرون ولا عزاء للإبداع والمبدعين

د.أحمد الخميسى

د. يسرى خميس.. المسرحية والزعيم

محمد مرعي

الحرب الباردة بين واشنطن وبكين

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية»: تجريف الاحتلال للمقبرة اليوسفية انتهاك لحرمة الموتى

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال هو جوهر الإرهاب والدولة الفلسطينية ستقوم رغمًا عنه

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تقرر إبعاد خطيب المسجد الأقصى أسبوعًا