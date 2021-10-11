زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تحسين حياة المواطنين فى مواجهة الوضع «الكئيب»

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون المسؤولين للعمل على تحسين حياة المواطنين في مواجهة الوضع الاقتصادي "الكئيب"، وذلك لدى إحيائه الذكرى السنوية لتأسيس الحزب الحاكم في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كيم ألقى خطابا أمام مجموعة من المسؤولين احتفالا بالذكرى السنوية الـ76 لتأسيس حزب العمال الكوري، ركز فيه على مسائل حزبية.

وقال كيم في خطابه إن "البلاد أمامها مهام ضخمة لضبط وتطوير اقتصاد الدولة وتحقيق الأهداف الاقتصادية التي وضعت في اجتماعات الحزب والحكومة الأخيرة".

وأضاف أن "الطريقة الوحيدة لدفع العمل الهام غير المسبوق بشكل فعال على الرغم من الوضع الكئيب هو أن يتحد الحزب بأكمله".

وتابع أنه "ينبغي للمسؤولين ألا يكونوا راغبين في الحصول على امتياز أو معاملة تفضيلية، ويجب أن يفكروا دائما فيما إذا كان عملهم يتعدى على مصالح الشعب أو يسبب مشاكل للمواطنين".

وأقيمت فعاليات واحتفالات وعروض ألعاب نارية في بيونج يانج، لكن لم ترد تقارير عن تنظيم عرض عسكري كبير، وهو ما يقام أحيانا في مثل هذه المناسبات.

وعلى صعيد آخر، جددت كوريا الشمالية التأكيد على أن قضية اختطافها لمواطنين يابانيين في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي قد "تم حلها بالفعل"، وذلك بعد أن تعهد رئيس الوزراء الجديد فوميو كيشيدا ببذل الجهود لتسوية هذا الأمر الذي طال أمده.

وحذرت بيونج يانج أيضا - في بيان نقلته وكالة الأنباء اليابانية كيودو، من أن العلاقات الثنائية ستزداد سوءا ما لم تغير طوكيو موقفها من قضية الاختطاف، وأشارت الدولة المسلحة نوويا لأول مرة في بيانها إلى إدارة كيشيدا التي تشكلت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونسبت الوكالة اليابانية إلى باحث بوزارة الخارجية الكورية الشمالية قوله، إنه تم حل قضية الاختطاف منذ فترة طويلة بشكل كامل مع الزيارات التي قام بها رئيس الوزراء الياباني آنذاك إلى بيونج يانج في سبتمبر 2002 ومايو 2004، وما تلا ذلك من جهود من جانبنا". وذلك في إشارة إلى الزيارات التي قام بها رئيس الوزراء آنذاك جونيشيرو كويزومي.