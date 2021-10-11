هل سقط الميكروباص فى النيل؟.. تحريات مكثفة لحل لغز حادث كوبرى الساحل

تباشر الأجهزة الأمنية بالجيزة التحريات اللازمة للوقوف على كافة ملابسات وتفاصيل حادث سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل والكشف عن حقيقة الواقعة.

وناقشت فرق البحث تحت قيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث عدد من شهود العيان ومن بينهم خفيرين بحديقة بجوار كوبري الساحل اللذان أفادا بعدم رؤيتهما لميكروباص يسقط في المياه وأن الكسر والاختراق في السور الحديدي للكوبري متواجد منذ السبت بسبب حادث تصادم أخر.

واقعة ميكروباص الساحل

فيما تتبع فرق البحث التقنيات الحديثة لمراجعة كاميرات المراقبة أعلى الكوبري وبالقرب منه لبيان حقيقة الواقعة.

ومازالت عمليات البحث جارية حيث تمسح لانشات شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري المسطح المائي بالكامل وبحث رجال الضفادع البشرية عن الميكروباص او جثامين لضحايا على عمق ١٠٠ متر، كما امتدت عملية التمشيط بامتداد تيار الماء تحسبا لسحب الميكروباص.

واقعة ميكروباص الساحل

وتجري الأجهزة الأمنية عمليات بحث لبلاغات التغيب في أقسام شرطة الجيزة والقاهرة بطول خط سير الميكروباص، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة في خط سير الميكروباص، بالإضافة للاستماع لشهود العيان لمعرفة عدد ركاب الميكروباص.

فيما استعانت شرطة المسطحات المائية بفرق بحث ضخمة لتكثيف عمليات البحث حول سيارة ميكروباص اخترقت السور الحديدي لكوبري الساحل وسقطت بمياه نهر النيل.

شرطة المسطحات المائية

ويشارك الآن أكثر من 15 غطاس من رجال الضفادع البشرية، كما تم الاستعانة بقرابة ١٠ لانشات للبحث عن السيارة التي لم يتم العثور عليها حتى الآن.

وكشف مصدر أمني، عن أنه تم الدفع بكراكة عملاقة ولانشات صغيرة ومراكب صيد أيضا للمشاركة في البحث عن السيارة المفقودة، وانتشال الضحايا.

شرطة المسطحات المائية

وسقطت سيارة ميكروباص تقل عددا من الركاب، في نهر النيل أعلى كوبرى الساحل بمنطقة إمبابة.

وتلقت إدارة مرور الجيزة إخطارا بسقوط سيارة مسرعة اخترقت سور كوبري الساحل لتسقط غارقة في مياه النيل.

واقعة ميكروباص الساحل

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وكثف رجال شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري من جهودهم لسرعة انتشال الأشخاص الموجودين داخل السيارة ورفع السيارة من مياه النيل.

وكشفت المعاينة الأولية عن أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اتجاه روض الفرج، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، واصطدمت السيارة بالسور الحديدي، وسقطت في نهر النيل أسفل الكوبري، وسط جهود من رجال الإنقاذ لانتشال الركاب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.