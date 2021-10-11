باحثون يؤكدون إمكانية الكشف عن علامات الزهايمر قبل الأعراض

كشف باحثون سكتلنديون، في دراسة بجامعة جلاسكو، أن الأصحاء المعرضين لخطر وراثي أعلى للإصابة بمرض الزهايمر قد يظهرون اختلافات في بنية الدماغ وفي درجات الاختبارات المعرفية المتعلقة بالتفكير والانتباه.



وأشارت نتائج الدراسة، إلى أنه رغم انخفاض الارتباط بين الاختلافات في الأشخاص الذين لديهم مخاطر وراثية أعلى للإصابة بمرض الزهايمر، فإن الرابط يشير إلى أن علامات المرض المدمر يمكن اكتشافها قبل ظهور الأعراض الهامة، ويمكن للباحثين استخدام تقييم المخاطر متعددة الجينات.



وقام الباحثون بحساب درجة المخاطر الجينية بناءً على عدد كبير من الطفرات لـ32 ألفًا و790 شخصًا من البالغين الأصحاء بشكل عام دون الخرف من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وكانوا يستهدفون معرفة ما إذا كان الخطر الجيني على مدى حياتهم للإصابة بمرض الزهايمر مرتبطًا بمتوسط الاختلافات في بنية الدماغ والأداء المعرفي، ووجدوا أن آثار المخاطر الجينية قد تكون واضحة إلى حد ما قبل تشخيص الخرف السريري بوقت طويل.



وقال الباحثون إن النتائج يمكن أن تؤدي إلى طريقة أفضل وأكثر إفادة لقياس مخاطر مرض الزهايمر من الأساليب الحالية للاستعلام عن تاريخ عائلي للخرف، كما يمكن أن تؤدي القدرة على تحديد الأفراد المعرضين لخطر تدهور القدرات المعرفية والتراجع المتسارع المحتمل إلى تحسين التشخيص وخيارات العلاج بشكل كبير في المستقبل.

ويعتبر الزهايمر من الأمراض التى تُصيب الكبار في السن بنسبة أكبر، هو نوع الخرف، ويجهل عديد من الأشخاص التعامل مع المرض بالطريقة الصحيحة، لذا نوضح كيفية التعامل معه في الخطوات التالية :



- تفسير الشيء أكثر من مرة

عليك تفسير الأشياء لمريض الزهايمر بصورة متكررة باستخدام ذات الكلمات، فهو ينسى.

- الابتعاد عن الضوضاء

لا تتحدث معه في حالة وجود ضوضاء هذا يعمل على تشويشه ومن الممكن أن يسوء الأمر معه ويرفض الحديث بل اختار التوقيت السليم لبدء الحديث والكلام معه.

- وراء كل سلوك هدف

عليك أن تدرك أن وراء كل سلوك هدفا بالنسبة للمريض فعند صراخه عليك أن تبحث عن السبب واستخدام مصطلحات معينة عند الحديث معه.

-التحدث عن الماضي

عليك التركيز على الماضي والتحدث معه عن ذكرياته خاصة السعيدة فإن ذاكرة المريض القديمة لا تتغير بل لا ينسى ذكرياته والفيديوهات القديمة معه.

-الأمان للمريض

عليك توفير الأمان بالنسبة للمريض فمريض ألزهايمر إذا لم يتوفر له الأمان ستجده متوترا طوال الوقت.