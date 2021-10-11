دراسة: اتساع فجوة متوسط العمر المتوقع بين الأغنياء والفقراء فى إنجلترا

كشفت دراسة حديثة أجراها مركز "كينجز فاند" البريطاني، عن أن الأشخاص الأثرياء في إنجلترا يعيشون نحو عقد أكثر من الفقراء، وذلك مع اتساع فجوة متوسط العمر المتوقع بين الفئتين واستمرار نموها بشكل كبير خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت الدراسة -حسبما نقلت صحيفة "جارديان" البريطانية- أن الاختلاف بين العمر المتوقع لبعض أغنى وأفقر المناطق في إنجلترا تضاعف منذ أوائل الألفينيات.



وقالت الباحثة المتخصصة في الاختلاف بين صحة الفقراء والأغنياء فينا رالي إن البيانات التي تم جمعها في الدراسة كشفت عن فجوة متنامية في التفاوتات الصحية، مضيفة أن التحليل أظهر استمرار ازدياد متوسط العمر المتوقع في المناطق الغنية مقابل انخفاضه في المناطق المعدومة شمال إنجلترا.



وأوضحت الصحيفة أن التحليل يسلط الضوء على حجم التحدي الذي يواجهه وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، الذي تحدث في خطابه الأخير عن تنمية مستوى الرعاية الصحية، وتعهد بمكافحة التباين في الرعاية بين الناس بناءً على الاختلافات الجغرافية والعرقية وفروق الدخل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.