تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 11-10-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين الموافق 11-10-2021 طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وبالنسبة لحالتي البحرين المتوسط والأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:-



العظمى الصغرى



القاهرة 31 21

الإسكندرية 29 21

وادى النطرون 31 20

طنطا 31 20

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 20

بلطيم 28 21

مطروح 26 18

السلوم 29 19

سيوة 31 17

بورسعيد 27 24

دمياط 28 24

الزقازيق 31 20

المنصورة 31 20

الإسماعيلية 31 19

السويس 32 20

العريش 29 22

رفح 28 21

رأس سدر 32 20

نخل 30 17

نويبع 33 24

طابا 32 22

كاترين 31 14

الطور 30 21

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 35 24

مرسى علم 34 25

الفيوم 35 20

بنى سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 36 19

سوهاج 38 22

قنا 40 23

الأقصر 40 24

أسوان 42 27

ادفو 41 26

أبوسمبل 40 26

الوادى الجديد 38 20

شلاتين 36 23

أبو رماد 36 22

حلايب 32 23

رأس حدربة 33 22



أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-



العظمى الصغرى



مكة 40 28

المدينة 41 29

الرياض 37 23

المنامة 34 28

ابوظبى 36 28

الدوحة 37 30

الكويت 39 22

دمشق 31 13

بيروت 28 24

عمان 30 19

القدس 27 17

غزة 28 22

بغداد 36 17

مسقط 32 27

صنعاء 23 13

الخرطوم 37 29

طرابلس 24 18

تونس 23 16

الجزائر 23 17

الرباط 28 17